گرمای مرداد مصرف برق مازندران را به مرز ۳ هزار مگاوات رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم حسینی کارنامی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش قابل توجه بار شبکه در روزهای اخیر اظهار کرد: در روز ۱۸ مردادماه میزان مصرف برق در شبکه تحت پوشش این شرکت به ۲۸۵۰ مگاوات رسید که بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون در این شبکه است.

وی افزود: رکورد قبلی مصرف برق مازندران سال گذشته و در روز ششم مردادماه با ثبت بار ۲۵۹۸ مگاوات به ثبت رسیده بود و امسال با افزایش ۲۵۲ مگاواتی، رکورد جدیدی در این زمینه ثبت شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه شبکه برق استان با وجود افزایش شدید مصرف در وضعیت پایدار قرار دارد، گفت: عبور موفق شبکه از این میزان بار مصرفی حاصل آمادگی نیروهای عملیاتی، رصد مستمر وضعیت شبکه و فعالیت شبانه‌روزی کارکنان شرکت بوده است.

حسینی کارنامی ادامه داد: نیروهای شرکت توزیع نیروی برق مازندران در بخش‌های مختلف همچنان در آماده‌باش قرار دارند و تمهیدات لازم برای تأمین برق پایدار مشترکان تا پایان فصل گرما ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر نقش مشترکان در مدیریت مصرف برق، از شهروندان خواست در ساعات اوج مصرف از به‌کارگیری همزمان تجهیزات پرمصرف و استفاده غیرضروری از وسایل برقی خودداری کنند.

این مسئول ساعات ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳ را از بازه‌های مهم اوج مصرف عنوان کرد و افزود: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.

اعلام خاموشی‌ها فقط از مسیرهای رسمی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران همچنین درباره نحوه اطلاع از برنامه خاموشی‌ها گفت: با توجه به تأکید شرکت توانیر، اطلاعات مربوط به خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و اضطراری تنها از طریق مراجع رسمی اعلام می‌شود و شهروندان نباید به اطلاعیه‌های منتشرشده در منابع غیررسمی استناد کنند.

حسینی کارنامی از مشترکان خواست برای اطلاع از وضعیت برق محل سکونت یا محل اشتراک خود، از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن درگاه‌های رسمی اقدام کنند.

بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق مازندران، مشترکان می‌توانند از طریق اپلیکیشن «برق من»، وب‌سایت اعلام خاموشی شرکت توزیع نیروی برق مازندران و همچنین بازوی «برق من» در پیام‌رسان بله، از آخرین وضعیت خاموشی‌های احتمالی مطلع شوند.

وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع از طریق کانال‌های رسمی، بهترین راه برای دسترسی مشترکان به آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت شبکه و برنامه خاموشی‌ها است.