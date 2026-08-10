به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهرکی علیرضا شهرکی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی، از «بحران بیتفاوتی اجتماعی» بهعنوان ریشه اصلی ناترازی در این حوزه یاد کرد و گفت: امروز جامعه نسبت به زشتی پدیده مصرف غیرمجاز و اسراف بیتفاوت شده و این امر، تمام تلاشهای شبانهروزی خادمان صنعت برق را تحتالشعاع قرار داده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در جنگهای دوازدهروزه و چهلروزه اخیر در حوزه انرژی و سایر تنشهای تحمیلی، همکاران ما در بخشهای فنی و اداری حماسه آفریدند، اما آنچه امروز در کف جامعه نصب میکنیم، نشان از فقدان خرد جمعی در جریان توزیع و مصرف انرژی دارد.
وی با طرح این پرسش که «چرا جامعه نسبت به برخی ناهنجاریها بیتفاوت شده است»، تصریح کرد: وقتی خبر میرسد شهرستانی مانند سرباز ۶۳ درصد برق خود را بهصورت غیرمجاز مصرف میکند و بهای آن پرداخت نمیشود، باید از خود بپرسیم قباحت این کار در افکار عمومی کجا رفته است.
شهرکی با بیان مصادیقی از رفتارهای اجتماعی در استان، به «بحران فرهنگ ترافیکی» نیز اشاره کرد و افزود: بارها دیدهایم که برخی از ما در جادههای استان با سرعتی فراتر از استاندارد تردد میکنیم، اما وقتی وارد اتوبانهای تهران یا مسیرهای خارج از کشور میشویم، با نهایت احتیاط و احترام به قوانین رانندگی میکنیم. این تناقض رفتاری نشان میدهد بیتفاوتی نسبت به حقوق جمعی در حال نهادینه شدن است. ما باید این رویه را تغییر دهیم و با نگاهی نقادانه، تلنگر جدی به خودمان بزنیم.
وی در ادامه به پدیده انشعابات غیرمجاز آب اشاره و خاطرنشان کرد: بهتازگی شاهد بودیم یک نخلستان وسیع خرما با استفاده از انشعاب غیرمجاز آب آبیاری میشد و محصول آن حتی به بازارهای دیگر عرضه شده بود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نکته تأسفبار اینجاست که وقتی آب این نخلستان قطع میشود، رسانهها از خشک شدن نخلها میگویند، اما هیچکس نمیگوید محصولی که از این طریق به دست آمده، حرام و حاصل تضییع بیتالمال بوده است. این یعنی زشتیِ استفاده از منابع نامشروع برای عموم جامعه تبیین نشده است.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی ناترازی انرژی تصریح کرد: صنعت کشور به انرژی پایدار نیاز حیاتی دارد و خوابیدن چرخهای تولید، لطمهای جبرانناپذیر به اقتصاد ملی میزند. واحد صنعتیای که خاموش شود، بازگشت آن با هزاران مشکل فنی و بروکراسی اداری مواجه است.
وی افزود: در شرایطی که کشور در حوزه تجارت خارجی نیز با تنگناهایی روبهروست، مردم فهیم سیستان و بلوچستان همواره در حراست از کیان کشور ایستادهاند، اما امروز باید با مدیریت مصرف نیز از جنگ اقتصادی سربلند بیرون بیاییم.
شهرکی در پایان، اظهار کرد: از شما عزیزان میخواهم با تولید محتوای فرهنگی و خبری، زشتی مصرف بیرویه و غیرمجاز انرژی را به یک تابوی اجتماعی تبدیل کنید. همانطور که انداختن زباله در کوچه یا پوشیدن لباس نامرتب برای ما قبیح شده، مصرف مسرفانه و غیرقانونی برق نیز باید قبیح شود. اگر با ادبیات مردم، این آگاهیبخشی را انجام دهیم، یقیناً قادر خواهیم بود استان خود را در برابر این بحران مقاوم کنیم و اثر آن را پلهپله در اقتصاد ملی شاهد باشیم.
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