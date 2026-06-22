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۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

چرا کمک‌هزینه عائله‌مندی به همسر بیمه‌شده متوفی پرداخت نمی شود

چرا کمک‌هزینه عائله‌مندی به همسر بیمه‌شده متوفی پرداخت نمی شود

یکی از سئوالات همسران بازمانده‌ تک‌نفره تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، این است که چرا کمک‌هزینه عائله‌مندی به آنها پرداخت نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرسش‌های متداول درباره متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سال ۱۴۰۵، این سئوال است که چرا به همسران بازمانده‌ تک‌نفره کمک‌هزینه عائله‌مندی پرداخت نمی‌شود.

سازمان تامین اجتماعی، پاسخ داده است: پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی طبق قانون تأمین اجتماعی جزو تکالیف سازمان تامین اجتماعی نیست. از طرفی، بر اساس مقررات مربوطه، این پرداختی برای مردان مستمری‌بگیر بازنشسته پیش‌بینی شده است که همسر تحت تکفل داشته باشند.

بنابراین پرداخت این مزیت به همسر بیمه‌شده متوفی که خود مستمری بازماندگان را دریافت می‌کند، فاقد موضوعیت و مستند قانونی است.

کد مطلب 6867419
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • Zzz IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      15 0
      پاسخ
      چرا نباید پرداخت شه؟ مگر درزمان زنده بودن از حق زن وبچه نزدن که بیمه پرداخت کنن برای این روزها؟
    • مریم کمالی IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      10 0
      پاسخ
      چرا از سال۱۴۰۵حق عاعله مندی از حقوق مستمری بگیر حذف شده

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