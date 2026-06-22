به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرسشهای متداول درباره متناسبسازی و افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سال ۱۴۰۵، این سئوال است که چرا به همسران بازمانده تکنفره کمکهزینه عائلهمندی پرداخت نمیشود.
سازمان تامین اجتماعی، پاسخ داده است: پرداخت کمک هزینه عائلهمندی طبق قانون تأمین اجتماعی جزو تکالیف سازمان تامین اجتماعی نیست. از طرفی، بر اساس مقررات مربوطه، این پرداختی برای مردان مستمریبگیر بازنشسته پیشبینی شده است که همسر تحت تکفل داشته باشند.
بنابراین پرداخت این مزیت به همسر بیمهشده متوفی که خود مستمری بازماندگان را دریافت میکند، فاقد موضوعیت و مستند قانونی است.
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