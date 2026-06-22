به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در نشست هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم متدین، مؤمن و حسینی استان بوشهر همچون گذشته، با حضور پرشور و معنوی خود در آیینهای عزاداری محرم به ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی، ارادت عمیق خویش را به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش ابراز می کنند.
استاندار بوشهر بیان کرد: مردم ما نشان میدهند که فرهنگ ایثار، فداکاری و وفاداری به ارزشهای دینی در این سرزمین زنده و پویاست و اطمینان دارم، آئینهای عزاداری سرور و سالار شهیدان با کیفیت مطلوبی در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه آموزههای فرهنگ عاشورایی نقش مهمی در تعالی جامعه ایرانی داشته افزود: انسجام، اتحاد و همبستگی و یکپارچگی مردم و مسئولان و نیروهای مسلح در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، الهام گرفته از فرهنگ اصیل عاشورایی است.
استاندار بوشهر با تسلیت مجدد شهادت قائد عظیمالشأن امت اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنه ای خاطر نشان کرد: اطمینان دارم که مردم سراسر کشور، با حضور باشکوه در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حماسهای تاریخی خلق میکنند.
زارع با بیان اینکه، پیش بینی میشود هزاران نفر از استان بوشهر در این آیین شرکت کنند، تصریح کرد: برای اعزام ۲ هزار نفر با برنامه ریزی و هماهنگی سپاه امام صادق( ع) استان و با پشتیبانی دستگاههای اجرایی و منطقه ویژه اعزام میشوند.
وی یادآور شد: بیش از ۷۰ دستگاه اتوبوس با همراهی اکیپ انتظامات، هلال احمر، اورژانس، پلیس راهور و.... برای این مراسم در نظر گرفته شده است.
استاندار بوشهر از صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات و سایر نهادهای فرهنگی و رسانهای استان خواست در بخش مستندسازی و همچنین پوشش رسانه ای مناسب برنامههای مربوط به تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اقدامات لازم را انجام دهند.
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