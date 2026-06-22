به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه ایمان، حضور مردم و پیوند امت با ولایت شکل گرفته است، اظهار کرد: در طول چهار دهه گذشته، ملت ایران در بزنگاه‌های حساس تاریخی نشان داده‌اند که در کنار آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های دینی ایستاده‌اند و این همراهی موجب تثبیت و استمرار نظام اسلامی شده است.

وی با اشاره به تعابیر و تأکیدات بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه مردم افزود: امام راحل (ره) ملت ایران را ملتی برتر از امت‌های گذشته توصیف کردند و این نگاه در ادامه نیز از سوی رهبر معظم انقلاب با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در پیشبرد اهداف کشور تداوم یافته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عامل اصلی اقتدار کشور بوده است، اظهار کرد: ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب، در برابر تهدیدها، فشارها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و اجازه نداده‌اند مسیر انقلاب دچار انحراف شود.

گرزین ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جامعه ایرانی، انسجام و همبستگی ملی است که در سخت‌ترین شرایط نیز حفظ شده و همین مسئله موجب ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود شده است.

وی با اشاره به مفهوم «استظهار ولی به امت» در ادبیات انقلاب اسلامی گفت: اعتماد و پشتگرمی رهبران انقلاب به مردم، یک سرمایه بزرگ اجتماعی است که در تاریخ کمتر نمونه‌ای برای آن می‌توان یافت؛ به‌گونه‌ای که این اعتماد متقابل میان مردم و رهبری، موتور محرک پیشرفت کشور بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر اینکه دشمنان انقلاب طی سال‌های گذشته تلاش گسترده‌ای برای ایجاد شبهه و تفرقه در جامعه داشته‌اند، افزود: با وجود این تلاش‌ها، پیوند مردم با انقلاب و رهبری نه‌تنها تضعیف نشده بلکه در بسیاری از مقاطع تقویت شده است.

وی در ادامه با اشاره به حضور میدانی مردم در صحنه‌های مختلف گفت: در مقاطع حساس، مردم با وجود فشارها و تهدیدها، صحنه را ترک نکرده‌اند و همین حضور مستمر، عامل مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌ها و تثبیت امنیت کشور بوده است.

گرزین با بیان اینکه ملت ایران در مقایسه با بسیاری از ملت‌ها تجربه متفاوتی از همراهی با رهبران دینی و الهی داشته است، اظهار کرد: این همراهی و وفاداری در تاریخ انقلاب اسلامی یک سرمایه بی‌بدیل محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: حفظ انسجام اجتماعی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جامعه است و هرگونه آسیب به این وحدت می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و پایبندی به اصول انقلاب اسلامی، مهم‌ترین راهکار برای حفظ عزت و اقتدار کشور در شرایط کنونی است.