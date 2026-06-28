به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد مرکزی هماهنگی تشییع رهبر شهید با حضور وبیناری استانداران سراسر کشور ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم سراسر ایران اسلامی، از روز نهم اسفند تاکنون در میادین شهرها و روستاها حضوری باشکوه و آگاهانه داشته اند و آیین تشییع و خاکسپاری رهبر شهید نیز با مشارکت آحاد جامعه برگزار می‌شود.

استاندار بوشهر بر فراهم‌کردن تدارکات لازم برای پشتیبانی از کسانی که داوطلبانه از استان بوشهر خواهان حضور در آیین تشییع هستند، تاکید کرد و افزود: سپاه امام صادق علیه السلام با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، اقدامات لازم را برای این مهم اندیشیده و مدیریت استان حمایت لازم را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه عده ای مردم از طریق زمینی به آیین تشییع اعزام می‌شوند، گفت: رعایت الزامات ایمنی خودروها و بیمه همه هم استانی های اعزام شونده، مورد تاکید قرار دارد.

زارع همچنین از برگزاری مراسمات مختلف بزرگداشت رهبر شهید در مناطق مختلف استان خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر مرکز استان، یک مراسم محوری در مرکز هر شهرستان و مرکز هر بخش نیز همزمان با آیین تشییع در مشهد برگزار خواهد شد.

