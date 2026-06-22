کاوشگر ناسا مسافت یک دو ماراتن را روی مریخ طی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ناسا اعلام کرد کاوشگر مریخ از زمان فرود روی سیاره سرخ در پنج سال قبل، در کل مسافت ۲۶.۲ مایل را طی کرده است. با توجه به سرعت کاوشگر که حداکثر یک مایل برساعت در بهترین شرایط است، این دستاوردی خارق العاده به شمار می آید.

به گفته ناسا کاوشگر در ۱۴ ژوئن این نقطه عطف را پشت سر گذاشت. سازمان فضایی آمریکا در یک پست اینستاگرامی نوشت: «استقامت» دومین کاوشگری است که مسافت یک دو ماراتن را در جهان دیگری طی می کند. پیش از آن نیز کاوشگر «فرصت» ناسا این مسافت را در ۲۰۱۵ میلادی تکمیل کرد.

کاوشگر «فرصت» ۱۱ سال و دو ماه طول کشید تا این مسافت را طی کند. اما کاوشگر کنجکاوی که از ۲۰۱۲ میلادی روی مریخ است، تاکنون ۲۳ مایل طی کرده است.

کاوشگر «استقامت» هنگام اکتشاف در منطقه ای قدیمی در غرب دهانه «جزرو» به این نقطه عطف دست یافت. مریخ‌نورد اخیرا تصاویری از گشت‌وگذار خود در بخش غربی منطقه ارسال کرده است که در میان آن‌ها یک سلفی نیز دیده می‌شود.