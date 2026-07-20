به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ناسا ویدئوی تایم‌لپسی از عبور فضاپیمای «سایکی» از کنار مریخ منتشر کرده است؛ ویدئویی که با کنار هم قرار دادن هزاران تصویر ثبت‌شده توسط دوربین چندطیفی این فضاپیما ساخته شده و نمایی کم‌نظیر از سیاره سرخ را به نمایش می‌گذارد.

در این ویدئو، هلال مریخ در آغاز نزدیک شدن فضاپیما، سپس چشم‌اندازی دقیق از سطح سیاره و در نهایت قطب جنوب یخی آن هنگام دور شدن «سایکی» دیده می‌شود.

«جیم بل»، سرپرست ابزار تصویربرداری مأموریت «سایکی» در دانشگاه آریزونا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دوربین این فضاپیما عملکردی فوق‌العاده داشت و توانست چشم‌اندازهایی نادر از سیاره سرخ ثبت کند.»

فضاپیمای «سایکی» از دوم مه ۲۰۲۶ روند نزدیک شدن به مریخ را آغاز کرد و در ۱۵ مه به کمترین فاصله خود از این سیاره رسید. این مانور گرانشی ضمن افزایش سرعت فضاپیما، مسیر آن را به سوی سیارک «سایکی» اصلاح کرد و امکان صرفه‌جویی در مصرف سوخت برای ادامه این سفر طولانی را نیز فراهم آورد.

بر اساس برنامه‌ریزی ناسا، این فضاپیما در سال ۲۰۲۹ به سیارک «سایکی» خواهد رسید.

بل همچنین گفت: «علاوه بر ارزش بصری این تصاویر، این فرصت را داشتیم تا کالیبراسیون حساسیت دوربین نسبت به نور را نیز با موفقیت آزمایش کنیم.»