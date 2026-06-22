به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محقی صبح دوشنبه در مراسم عزاداری حسینیه رسانه در بیرجند اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در کربلا بحث بصیرت است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی اظهار کرد: باید به این نکته توجه کرد داده صحیح و یا روایت صحیح از خبر اول نتیجه می گیرد و خبر اول منجر به بصیرت می شود.

محقی تأکید کرد: در کربلا امام حسین(ع) با هنر خویش تصویرسازی زیبایی برای هدایت بشر به تصویر می کشد و حتی از جبهه مقابل افرادی را به سمت خود جلب می کند.

وی با اشاره به اینکه برای بازکردن گره های زندگی نیاز به گفت و گوی اجتماعی داریم، ادامه داد: این مهم در سیره و زندگی حضرت سیدالشهدا(ع) دیده می شود.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از تصویرسازی های زیبای کربلا مربوط به ظهر عاشورا است، اینکه حضرت به شیوه‌های مختلف برای مردمی که گره های ذهنی داشتند، سخنرانی می کردند.

محقی افزود: امروز با تلاش علما فونداسیون حکمرانی شیعه ریخته شده و انقلاب اسلامی بعد از دو انقلاب شکست خورده چون انقلاب مشروطه به پیروزی رسید.

وی تصریح کرد: امروز آرزوی بسیاری از دیگر مسلمانان نیز تشکیل حکومت اسلامی در کشورشان است ولی برداشت های فقهی آنان کشش لازم برای تشکیل حکومت را ندارد.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی یادآور شد: تشکیل حکومت، آرزوی شیعه در طول تاریخ بوده است.