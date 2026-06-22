پیشرفت فیزیکی موزه هنرهای معاصر در همدان به ۷۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی در نشست هم‌اندیشی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان همدان با تاکید بر جایگاه پیشتاز همدان در بسیاری از شاخص‌های فرهنگی کشور اظهار کرد: از هنرمندان و فعالان این عرصه انتظار می‌رود از فضاها، امکانات و زیرساخت‌های موجود در استان به شکل مطلوب‌تری بهره‌برداری کنند تا این مجموعه‌ها بیش از پیش به کانون جوشان فعالیت‌های فرهنگی و هنری تبدیل شوند.

وی برگزاری این نشست را چهارمین جلسه مشترک با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان در یک سال اخیر برشمرد و افزود: هدف اصلی از برگزاری مستمر این جلسات، احصای دقیق مشکلات، بررسی دغدغه‌ها و برنامه‌ریزی عملیاتی برای رفع موانع پیش روی فعالان این حوزه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه به تشریح وضعیت پروژه‌های عمرانی این بخش پرداخت و تصریح کرد: پروژه موزه هنرهای معاصر همدان که در پنج طبقه طراحی شده، یکی از طرح‌های شاخص و کم‌نظیر فرهنگی در سطح کشور به شمار می‌رود و خوشبختانه تاکنون از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین راه‌اندازی تالار بزرگ شهر همدان از دیگر ضرورت‌هایی است که برای توسعه زیرساخت‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

جوادی با اشاره به چالش‌های حوزه نیروی انسانی در نگهداری و مدیریت فضاهای فرهنگی یادآور شد: در حال حاضر ۱۷ مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی در سطح استان فعال هستند، اما در سال‌های اخیر متاسفانه آمار نیروی انسانی این مجموعه‌ها از ۲۸۰ نفر به ۸۸ نفر کاهش یافته است و با این حال فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام توان تلاش کرده تا خللی در روند برگزاری رویدادها و برنامه‌های متعدد فرهنگی استان ایجاد نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه آموزش هنر در استان اشاره کرد و گفت: هنرستان هنرهای زیبای همدان از جمله مراکزی است که مشابه آن تنها در 6 استان کشور وجود دارد و در حال رایزنی و تعامل با اداره‌کل آموزش و پرورش هستیم تا زمینه راه‌اندازی مدرسه تخصصی انیمیشن نیز در همدان فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان با قدردانی از نگاه استانی، فراگیر و حمایتی حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: توسعه و شکوفایی فرهنگی نیازمند نگاه همه‌جانبه است و خوشبختانه در بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های کلان فرهنگی استان، از حمایت‌های مستمر وی بهره‌مند بودیم و بی‌تردید افزایش نشاط اجتماعی در گرو تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و حضور میدانی و پررنگ هنرمندان است.