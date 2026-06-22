فاطمه ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر در آستانه فرارسیدن ماه محرم با تشریح ابعاد تربیتی و تمدنی واقعه کربلا اظهار کرد: عاشورا یکی از ماندگارترین و اثرگذارترین حوادث تاریخ اسلام است که پیام آن محدود به یک دوره تاریخی نبوده و در هر عصر میتواند راهنمای جوامع اسلامی در مسیر حقطلبی و عدالتخواهی باشد.
وی با تأکید بر اینکه فهم عاشورا نباید تنها به جنبههای عاطفی و آیینی محدود شود، افزود: این نهضت دارای ظرفیتهای گسترده معرفتی و تربیتی است و میتواند الگوی شکلگیری شخصیت مؤمن، مسئولیتپذیر و آماده یاری امام حق باشد.
مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(س) ساری با اشاره به آموزههای قرآنی درباره صبر، استقامت و جهاد در راه خدا گفت: سیره امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان تجلی عملی این مفاهیم است؛ آنان با شناخت کامل از شرایط پیش رو، ایستادگی در مسیر حق را بر سازش با باطل ترجیح دادند و الگویی ماندگار از مقاومت آگاهانه را به یادگار گذاشتند.
ابراهیمی با بیان اینکه منابع معتبر تاریخی، قیام عاشورا را حرکتی اصلاحگرانه و مبتنی بر آموزههای اصیل دینی معرفی میکنند، تصریح کرد: هدف این نهضت احیای ارزشهای اسلامی، مقابله با انحرافات و تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود؛ موضوعی که در آثار بزرگان تاریخ و مقتلنگاری شیعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی در ادامه به پیوند عمیق میان فرهنگ عاشورا و اندیشه انتظار اشاره کرد و گفت: انتظار در نگاه شیعی، یک مفهوم پویا و مسئولیتآفرین است. انسان منتظر کسی است که برای برپایی عدالت، اصلاح جامعه و همراهی با امام حق آمادگی فکری، اخلاقی و عملی داشته باشد.
این استاد حوزه افزود: عاشورا بستر تربیت چنین انسانی را فراهم میکند؛ زیرا در این مکتب، بصیرت، اخلاص، شجاعت، ایثار و مسئولیت اجتماعی در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و جامعه را برای تحقق آرمانهای الهی آماده میسازند.
وی سه ساحت اصلی تربیت در مکتب عاشورا را شامل تربیت معرفتی، تربیت اخلاقی و تربیت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: شناخت حق و باطل، پرورش فضایل اخلاقی و احساس مسئولیت در برابر ظلم و فساد، از مهمترین دستاوردهای این مدرسه انسانساز است.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: عاشورا و انتظار دو حقیقت بههمپیوسته در منظومه فکری شیعه هستند؛ نهضت حسینی زمینهساز پرورش انسان منتظر است و فرهنگ انتظار نیز استمرار تاریخی پیام عاشورا در مسیر تحقق عدالت جهانی به شمار میرود.
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