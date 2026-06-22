به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی رضویپور شامگاه یکشنبه در مراسم عزاداری شب هفتم ماه محرم هیئت خادمالرضا(ع) قم که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: از شب هفتم محرم، یاد عطش اهلبیت(ع) و یاران سیدالشهدا(ع) در کربلا پررنگتر میشود و این شبها فرصتی برای تأمل در ابعاد مختلف نهضت عاشورا و درسهای ماندگار آن است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عرصههای تقابل حق و باطل، عرصه جنگ شناختی است، افزود: دشمنان حق در طول تاریخ تلاش کردهاند با ایجاد تردید، تحریف واقعیتها و تغییر ادراک عمومی، مسیر هدایت را مخدوش کنند و پیروان جبهه حق را از صراط مستقیم دور سازند.
این سخنران مذهبی با اشاره به وقایع پس از واقعه غدیر تصریح کرد: با وجود حضور دهها هزار نفر در غدیر و بیعت آشکار با امیرالمؤمنین(ع)، تنها چند دهه بعد شرایطی رقم خورد که جمعیتی عظیم در برابر همان امام برحق صفآرایی کردند و این مسئله نشاندهنده عمق تأثیرگذاری جنگ شناختی در جوامع اسلامی است.
رضویپور ادامه داد: تاریخ صدر اسلام مملو از نمونههایی است که نشان میدهد چگونه تبلیغات، دنیاطلبی و غفلت از معیارهای الهی، زمینه فاصله گرفتن مردم از ولایت را فراهم کرده است.
معاویه با تحریف افکار عمومی سپاه حق را تضعیف کرد
وی با اشاره به شیوههای تبلیغاتی معاویه در جریان جنگ صفین گفت: جبهه باطل برای جذب افکار عمومی و مشروع جلوه دادن اقدامات خود، از افراد صاحب نفوذ و چهرههای مورد احترام مردم بهره میگرفت و تلاش میکرد با القای دروغ و تکرار مستمر آن، افکار جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
سخنران هیئت خادمالرضا(ع) افزود: یکی از نمونههای روشن این مسئله، ماجرای همراه کردن برخی شخصیتهای بانفوذ شام با جریان معاویه بود که نشان میدهد چگونه یک دروغ سازمانیافته میتواند در فضای اجتماعی تبدیل به باور عمومی شود.
وی خاطرنشان کرد: جبهه باطل همواره از بزرگنمایی، شایعهسازی و القای اخبار بیاساس برای تضعیف جبهه حق استفاده کرده و این شیوه تا امروز نیز ادامه دارد.
رضویپور با اشاره به ماجرای حکمیت در جنگ صفین بیان کرد: در حالی که سپاه امیرالمؤمنین(ع) در آستانه پیروزی قرار داشت، دشمن با بهرهگیری از عملیات روانی و سوءاستفاده از ظاهر قرآن، مسیر جنگ را تغییر داد و نتیجهای برخلاف واقعیت میدان رقم زد.
وی افزود: عدم بصیرت برخی افراد موجب شد فرصت پیروزی از دست برود و جبهه حق با خسارتهای سنگینی مواجه شود و این تجربه تاریخی برای همه دورانها درسآموز است.
یاران بصیر، سرمایه اصلی ولایت هستند
این سخنران مذهبی با اشاره به شخصیت «عمر بن حمق خزاعی» به عنوان یکی از یاران وفادار امیرالمؤمنین(ع) گفت: آنچه یاران واقعی اهلبیت(ع) را متمایز میکند، اخلاص و شناخت عمیق آنان نسبت به جایگاه ولایت است.
وی اظهار کرد: عمر بن حمق در سختترین شرایط پس از ماجرای حکمیت، با صراحت اعلام کرد که همراهی او با امیرالمؤمنین(ع) نه به دلیل منافع مادی، روابط شخصی و نه دستیابی به قدرت است، بلکه ریشه در اعتقاد و معرفت او نسبت به حقانیت امام دارد.
رضویپور افزود: این صحابی بزرگ پنج ویژگی برجسته امیرالمؤمنین(ع) را دلیل حمایت خود از آن حضرت عنوان کرد و همین نگاه معرفتی بود که او را در زمره وفادارترین یاران ولایت قرار داد.
وی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) پس از شنیدن سخنان این یار باوفا، از کمبود افرادی با چنین بصیرت و معرفتی در میان سپاه خود ابراز تأسف کردند و این مسئله نشاندهنده اهمیت شناخت و تبعیت آگاهانه از امام است.
سخنران هیئت خادمالرضا(ع) تصریح کرد: یکی از دردهای بزرگ تاریخ تشیع، غربت امامان معصوم(ع) در میان کسانی بود که در ظاهر همراه بودند اما در بزنگاههای حساس از یاری حق بازماندند.
زنان عاشورایی در میدان بصیرت نقشآفرین بودند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش زنان در جریان نهضت عاشورا اشاره کرد و گفت: زنان در مقاطع حساس تاریخی همواره نقش مهمی در پشتیبانی از جبهه حق ایفا کردهاند و در بسیاری از مواقع پرچمدار حفظ ارزشهای الهی بودهاند.
رضویپور با اشاره به ماجرای همسر حبیب بن مظاهر افزود: این بانوی مؤمن با تشویق و حمایت همسر خود، زمینه حضور او در رکاب امام حسین(ع) را فراهم کرد و نمونهای روشن از نقشآفرینی زنان در دفاع از ولایت به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از یاران سیدالشهدا(ع) در سایه تربیت صحیح خانوادگی و حمایت همسران خود توانستند در حساسترین لحظات تاریخ در کنار امام زمان خویش قرار گیرند.
این سخنران مذهبی همچنین به تحول روحی «زهیر بن قین» اشاره کرد و گفت: ملاقات با امام حسین(ع) مسیر زندگی او را تغییر داد و وی را به یکی از برجستهترین شهدای عاشورا تبدیل کرد.
وی افزود: اصحاب سیدالشهدا(ع) با معرفت و اخلاص مثالزدنی خود، الگویی ماندگار برای همه نسلها بر جای گذاشتند و نشان دادند که معیار ارزشمندی انسان، میزان وفاداری او به حق است.
علیاصغر(ع) سند مظلومیت کربلا است
رضویپور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مصائب حضرت علیاصغر(ع) و حضرت رباب(س)، اظهار کرد: یکی از جانسوزترین جلوههای عاشورا، عطش کودکان و مظلومیت طفل شیرخوار امام حسین(ع) است که عمق قساوت دشمن را آشکار ساخت.
وی با بیان اینکه حضرت رباب(س) نمونهای درخشان از صبر، استقامت و وفاداری در تاریخ اسلام است، افزود: تلاش این بانوی بزرگوار برای نجات فرزند شیرخوار خود و تحمل مصائب کربلا، از جلوههای ماندگار ایثار و ایمان به شمار میرود.
سخنران هیئت خادمالرضا(ع) ادامه داد: هنگامی که امام حسین(ع) حضرت علیاصغر(ع) را برای طلب آب به میدان آوردند، حجت را بر همگان تمام کردند اما دشمن با قساوتی بیسابقه، این طفل ششماهه را هدف قرار داد و یکی از تلخترین صحنههای تاریخ بشریت رقم خورد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از مکتب عاشورا گفت: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت، شناخت دقیق جبهه حق و تبعیت آگاهانه از ولایت است و درسهای عاشورا میتواند چراغ راه ملتها در مواجهه با جنگ شناختی و هجمههای فرهنگی دشمنان باشد.
قم - سخنران مذهبی گفت: نهضت عاشورا بزرگترین درس بصیرت، شناخت حق از باطل و مقابله با جنگ شناختی دشمن را به جامعه اسلامی آموخته است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی رضویپور شامگاه یکشنبه در مراسم عزاداری شب هفتم ماه محرم هیئت خادمالرضا(ع) قم که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: از شب هفتم محرم، یاد عطش اهلبیت(ع) و یاران سیدالشهدا(ع) در کربلا پررنگتر میشود و این شبها فرصتی برای تأمل در ابعاد مختلف نهضت عاشورا و درسهای ماندگار آن است.
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