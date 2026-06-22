به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ریشه میدان» اثر فاطمه زنگنه تلاشی است برای بازخوانی نقش زنان در تحولات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ نقشی که در بسیاری از روایت‌ها کمتر دیده شده اما در شکل‌گیری و تداوم فضای جهاد و مقاومت نقشی بنیادین داشته است.

در این کتاب، زن نه به عنوان شخصیتی حاشیه‌ای، بلکه به عنوان یکی از پایه‌های اصلی شکل‌گیری «فضای مجاهدت» معرفی می‌شود. نویسنده با تکیه‌بر بیانات رهبر شهید انقلاب، به این جمع‌بندی می‌رسد که زنان پیش از حضور رزمندگان در میدان، در خانه و خانواده بستر رشد آنان را فراهم می‌کنند؛ ارزش‌های دینی را منتقل می‌کنند، روحیه ایثار و انگیزه جهاد را تقویت می‌کنند و مفاهیم مکتب سیدالشهدا(ع) را در زندگی جاری می‌سازند.

این نقش‌آفرینی در بزنگاه‌های تاریخی پررنگ‌تر می‌شود؛ جایی که زن خانواده با صبر و بصیرت، رزمنده را برای حضور در میدان‌های بزرگ آماده می‌کند. اما این مسیر با رفتن رزمنده به میدان پایان نمی‌یابد. انتظارهای طولانی، تحمل سختی‌ها و ایستادگی پس از شهادت، تصویری روشن از «مقاومت زنانه» ترسیم می‌کند؛ مقاومتی که هم خانواده را حفظ می‌کند و هم جامعه را استوار نگه می‌دارد.

«ریشه میدان» علاوه‌بر روایت و تحلیل، تلاش کرده چارچوبی فکری برای فهم دقیق‌تر این نقش ارائه دهد تا مخاطب بتواند روایت زنان در انقلاب و دفاع مقدس را منسجم‌تر درک کند. این چارچوب می‌تواند برای پژوهشگران، روایتگران و فعالان حوزه تولید محتوا در قالب‌هایی مانند مستند، فیلم، پادکست و روایتگری مورد استفاده قرار گیرد.

در این اثر، الگوی اصلی این نقش‌آفرینی حضرت فاطمه زهرا(س) درنظر گرفته شده است؛ الگویی که به گفته نویسنده می‌تواند معیار فهم جایگاه زن مسلمان در میدان‌های اجتماعی و تاریخی باشد. کتاب ابتدا یک «نقشه راه» ذهنی برای مخاطب ترسیم می‌کند و سپس با پرداختن به نمونه‌ها و روایت‌های میدانی، مفاهیم مطرح‌شده را عینی و قابل لمس می‌سازد.

گزیده‌ای از کتاب «ریشه میدان»:

رزمنده‌ای را تصور کنید که قصد اعزام به جبهه دارد و بخشی از ذهنش درگیر نگرانی مادرش به خاطر موقعیت خطرناکی است که او قرار است به مدت نامعلومی در آن باشد. اما مادر با هوشمندی و روحیه‌ی بالای خود، وسایل پسرش را خودش مهیا می‌کند و چمدانی را به همراه مهر ذاتی‌اش توشه‌ی راه فرزندش می‌کند تا هم و غم او فقط جهاد در راه خدا باشد و نگرانی دیگری به خود راه ندهد.

دیر یا زود خبر شهادت فرزند عزیز و برومند خانواده می‌رسد و مادر نقش جدید خود در زندگی‌اش را شروع می‌کند. مادری که پیش از این فقط بر خانواده و نزدیکان خود اثرگذاری داشته، دیگر با روحیات و عملکردش بر یک جامعه اثر می‌گذارد. از این روایت‌ها نباید به سرعت عبور کرد. همه‌ی این مادران در خانواده‌هایی با تربیت و فرهنگ متفاوت رشد کرده و فرزندانشان را هم با روش‌های مختلفی تربیت کردند. اما چه می‌شود که واکنش‌ها به ماجرای شهادت فرزند به این اندازه به هم شباهت پیدا می‌کند؟ پاسخ اینجاست که همه‌ی این زنان علاوه بر ستون وسط خیمه‌ی خانواده، همه با هم ستون وسط خیمه‌ی جهان اسلام هستند و با همین استقامت است که مکتب مقاومت هرگز متوقف نخواهد شد.

این کتاب در ۲ جلد و ۶۳۸ صفحه در قطع رقعی از سوی نشر شهید کاظمی روانه بازار نشر شده است.