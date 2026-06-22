  1. جامعه
  2. شهری
۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

بنیاد شهید: حقوق خانواده های شهدا و ایثار گران واریز شد

بنیاد شهید: حقوق خانواده های شهدا و ایثار گران واریز شد

بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه‌ای از واریز حقوق و مزایای خردادماه ۱۴۰۵ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به حساب مشمولان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه‌ای خطاب به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ، از بروز اختلال در ارسال پیامک واریز حقوق توسط بانک ملی خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است: حقوق و مزایای خردادماه ۱۴۰۵ پرداخت و فرآیند واریز انجام شده است که به دلیل اختلال موقت در سامانه پیامکی بانک ملی ایران، پیامک اطلاع‌رسانی واریز برای برخی از عزیزان ارسال نشده است.

لذا چنانچه حقوق خود را از بانک ملی ایران دریافت می‌کنید و پیامک واریز وجه برای شما ارسال نشده است، جای نگرانی نیست و می‌توانید از طریق اپلیکیشن «بام» و مسیر زیر، وضعیت موجودی حساب خود را مشاهده فرمایید.

کد مطلب 6867576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ع IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
      1 4
      پاسخ
      پس ما چی جانبازان زیر 25درصد. که چند سال تشکیل پرونده کمک معیشت جانبازی دادن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها