بنیاد شهید: حقوق خانواده های شهدا و ایثار گران واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه‌ای خطاب به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ، از بروز اختلال در ارسال پیامک واریز حقوق توسط بانک ملی خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است: حقوق و مزایای خردادماه ۱۴۰۵ پرداخت و فرآیند واریز انجام شده است که به دلیل اختلال موقت در سامانه پیامکی بانک ملی ایران، پیامک اطلاع‌رسانی واریز برای برخی از عزیزان ارسال نشده است.

لذا چنانچه حقوق خود را از بانک ملی ایران دریافت می‌کنید و پیامک واریز وجه برای شما ارسال نشده است، جای نگرانی نیست و می‌توانید از طریق اپلیکیشن «بام» و مسیر زیر، وضعیت موجودی حساب خود را مشاهده فرمایید.