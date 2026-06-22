به گزارش خبرنگار مهر، نادر ابراهیمی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت بیست‌وپنجمین سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار کرد: این سازمان از سال ۱۳۸۰ بر اساس قانون تأسیس شکل گرفته و اکنون به عنوان یک نهاد صنفی و تخصصی در حوزه ساماندهی فعالیت فارغ‌التحصیلان کشاورزی و ارائه خدمات فنی در این بخش فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه شورای سازمان از ۱۱ عضو تشکیل شده است، گفت: هفت نفر از میان مهندسان کشاورزی استان با رأی مستقیم اعضا انتخاب می‌شوند و چهار نفر نیز به صورت انتصابی شامل نمایندگان جهاد کشاورزی، دانشگاه تبریز و اداره کل حفاظت محیط زیست استان هستند.

ابراهیمی با اشاره به تعداد اعضای این سازمان افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار و ۱۵۰ دانش‌آموخته رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی عضو سازمان هستند که بخشی از آنها در قالب شرکت‌های فنی و مهندسی و یا به صورت فردی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی یکی از رویکردهای اصلی سازمان را تقویت مشارکت بخش خصوصی و مردمی در حوزه کشاورزی عنوان کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و ورود دانش به عرصه تولید از عوامل مهم در افزایش بهره‌وری و درآمد در بخش کشاورزی به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در شرایطی که با محدودیت منابعی مانند آب و خاک مواجه هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و در این برنامه هدف‌گذاری شده است این میزان به ۹۰ درصد برسد که تحقق آن نیازمند افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر منابع است.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی در حوزه صدور مجوز فعالیت واحدهای کشاورزی از جمله دام و طیور، گلخانه‌ها، شیلات، داروخانه‌های گیاه‌پزشکی و واحدهای عرضه نهاده‌ها نقش دارد و تلاش شده با تسهیل مقررات و الکترونیکی کردن فرآیندها از طریق سامانه‌های هوشمند، روند صدور مجوزها تسریع شود.

ابراهیمی با اشاره به فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی گفت: در حال حاضر حدود ۱۳۰ مرکز انتقال فناوری و خدمات فنی در استان ایجاد شده که در برخی شهرستان‌ها از جمله اهر، سراب، مرند، مراغه، ملکان و گوگان به صورت پایلوت راه‌اندازی شده و خدمات مشاوره و فنی به کشاورزان ارائه می‌کنند.

وی همچنین از فعالیت ۵۶۷ داروخانه گیاه‌پزشکی تحت نظارت این سازمان در استان خبر داد و افزود: این مراکز علاوه بر تأمین نهاده‌ها، خدمات مشاوره‌ای در زمینه مدیریت مزارع و کنترل آفات و بیماری‌ها ارائه می‌دهند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با اشاره به برخی طرح‌های در دست اقدام گفت: سازمان آمادگی دارد در حوزه‌هایی مانند پایش واحدهای صنعتی از نظر الزامات زیست‌محیطی، مدیریت تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی و همکاری در توزیع نهاده‌ها با دستگاه‌های مرتبط مشارکت داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به صدور بیش از ۲۳۰۰ پروانه فعالیت و تمدید حدود ۱۴۰۰ مجوز در سال ۱۴۰۴ گفت: این سازمان بودجه دولتی مستقلی ندارد و منابع آن عمدتاً از طریق ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشارکت اعضا تأمین می‌شود.