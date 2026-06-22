سطل آشغال ویندوز دچار باگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، ویندوز اکنون هنگام حذف دائمی یک فایل از سطل آشغال، به جای نمایش نام اصلی آن، یک نام داخلی مانند «$Rxxxx.ext» را در پنجره تأیید حذف نشان میدهد.
این نامهای داخلی در سطل آشغال و همچنین در ساختار ذخیرهسازی فایلها وجود دارند، اما مشکل از آنجا ناشی میشود که ویندوز آنها را در پنجره تأیید حذف نیز نمایش میدهد و در واقع بخشی از سازوکار داخلی خود را آشکار میکند.
البته برای رفع این مشکل یک راهکار موقت وجود دارد، اما مایکروسافت آن را تنها در اختیار سازمانهایی قرار میدهد که با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرند. در غیر این صورت، این شرکت اعلام کرده است که راهحلی دائمی برای رفع این اختلال در دست توسعه است و در یکی از بهروزرسانیهای آینده ویندوز ارائه خواهد شد.
در مقایسه با برخی مشکلات دیگری که کاربران در ماههای اخیر گزارش کردهاند، از جمله خطاهای صفحه آبی (Blue Screen) و اختلالات سرویس واندرایو، این باگ چندان جدی به نظر نمیرسد. با این حال، بروز آن بار دیگر بحث کیفیت بهروزرسانیهای ویندوز را مطرح کرده است؛ موضوعی که پس از اظهارات «پاوان داولوری» رئیس بخش ویندوز مایکروسافت درباره تلاش این شرکت برای افزایش پایداری و قابلیت اطمینان نرمافزارهایش، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
بهروزرسانی مذکور در ۹ ژوئن منتشر شده و هنوز چند هفته تا عرضه وصله بعدی باقی مانده است. تاکنون دو مشکل شناختهشده در این بهروزرسانی شناسایی شده، در حالی که در بهروزرسانی ماه مه تنها یک مورد گزارش شده بود.
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