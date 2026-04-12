فرانسه از ویندوز به لینوکس مهاجرت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در حالیکه رئیس جمهور آمریکا در سراسر جهان آشوب و نا امنی را گسترش می دهد و قوانین فناوری اتحادیه اروپا را هدف گرفته، این منطقه مشغول بررسی راه هایی برای جایگزین های مخصوص خود است.

جدیدترین نمونه این روند فرانسه است که اعلام کرده به جای مایکروسافت از خدمات لینوکس استفاده خواهد کرد.

فرانسه تصمیم دارد ایستگاه های کاری خود را از ویندوز به پلتفرم منبع باز لینوکس منتقل کند. این اقدام بخشی از یک گذار وسیع تر در سراسر اروپابه سمت حاکمیت دیجیتالی است که در آن اتکا به فناوری های خارجی به خصوص آمریکایی و چینی کمتر می شود.

هرچند جایگزین های داخلی برای این فناوری ها در بسیاری از حوزه ها وجود ندارد، اما به نظر می رسد اروپا آماده است از این شرکت ها گذر کند.

این کشور اروپایی در ماه ژانویه اعلام کرد ویدئوکنفرانس های خود را از زوم و تیمز به ابزار فرانسوی Visio منتقل می کند.

ترامپ از زمانیکه برای دور دوم رئیس جمهور شد از تعرفه های کلان و اقدامات دیگر برای فشار بر اروپا جهت لغو قوانین شان برای شرکت های فناوری آمریکایی را اعمال کرد. دولت او قوانین سرویس های دیجیتال اتحادیه اروپا را سانسور و مالیات خوانده بود.