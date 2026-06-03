موتور جستجوی فرانسوی جایگزین گوگل در اروپا شد؛ کاهش اتکا به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارش ها پارلمان اتحادیه اروپا استفاده از گوگل به عنوان موتور جستجوی پیش رفت در رایانه های خود را متوقف می کند.

به نوشته نشریه پولیتیکو از چهارم ژوئن ۲۰۲۶ میلادی جستجوهای اینترنت از طریق نوار آدرس در مرورگرهای فایرفاکس و اج به طور پیش فرض از طریق جایگزین فرانسوی آنها به نام Qwant انجام می شود. با این وجود کارمندان همچنان می توانند به وب سایت یک موتور جستجوی دیگر مراجعه کنند یا در صورت تمایل سیستم های پیش فرض را روی دستگاه هایشان تغییر دهند.

در ایمیلی که برای کارمندن ارسال شده، آمده است؛ مقامات مشغول اجرای تغییراتی همراستا با تعهد پارلمان به حاکمیت دیجیتال و محافظت از داده های خصوصی کاربران هستند. در این بیانیه به Qwant به عنوان یک « موتورجستجوی متمرکز بر حریم خصوصی» اشاره شده است.

به نظر می رسد گذار به این مرورگر فرانسوی به عنوان موتور جستجوی پیش فرض نشان دهنده تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش اتکا به فناوری های خارجی و تمرکز روی نسخه های داخلی توسعه یافته در اروپا است. پیش بینی می شود کمیسیون اتحادیه اروپا یک بسته حاکمیتی طراحی شده با توجه به این موضوع را در سوم ژوئن رونمایی کند.

در این میان فرانسه به طور خاص گام هایی در جهت این هدف برمی دارد و تصمیم دارد رایانه های دولتی را به جای ویندوز با لینوکس فعال کند و به جای «زوم» و «مایکروسافت تیمز» از نسخه داخلی «ویزیو» برای تماس های ویدئویی استفاده کند.