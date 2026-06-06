گوگل ارسال مستقیم جستجو به هوش مصنوعی را آزمایش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، نشریه «ویندوز ریپورت» یک پرچم مخفی در Chrome Canary، نسخه آزمایشی مرورگر گوگل بر ای توسعه دهندگان، کشف کرده که به طور پیش فرض کاربران را به AI Mode منتقل می کند. این نشریه تایید کرده ویژگی آزمایشی پس از فعالسازی کار می کند و متوجه شده بسیار تکمیل تر و آماده تر از نمونه های اولیه معمولی است.

«راجان پاتل» نایب رئیس بخش مهندسی جستجو به سرعت این هیاهو را با پستی در شبکه اجتماعی ایکس خاموش کرد و نوشت: این یک اشتباه بود. ما قصد نداریم AI Mode را پیش فرض جستجوهای کروم قرار دهیم. این موضوع مبهم است.

علاوه بر آن گزارش شده یادداشتی از مولف کد پرچم یافته شده که در آن آمده است: این فقط برای بررسی است. هیچ برنامه ای برای ارائه آن وجود ندارد.

هنگامیکه کاربر در مرورگر کروم جستجو می کند، گوگل وی را به صفحه ای می برد که تمام نتایج جستجو همچنین AI Overview با خلاصه ای از نتایج و لینک های آبی که به وب سایت های مجزا منتهی می شود، می برد. اگر کاربری می خواهد از AI Mode استفاده کند باید روی آن کلیک کند. اما هنگامیکه پرچم مذکور در Canary فعال می شود، کاربر مستقیما به قابلیت AI Mode برده می شود که به جای نتایج جستجوی گوگل بیشتر شبیه محاوره چت باتی است و مانند آن عمل می کند.

هرچند گوگل می گوید هدفش چنین چیزی نیست اما این شرکت اخیرا ویژگی های هوش مصنوعی بیشتری ارائه می کند. شرکت آمریکایی در رویداد I/O ۲۰۲۶ محصول جدید «باکس جستجوی هوشمند» (Intelligent Search Box) را ارائه کرد که می تواند ویدئو، عکس و فایل ها و حتی تب های کروم را به عنوان داده ورودی برای جستجو استفاده کند. پس از اعلام این خبر میزان نصب و استفاده از مرورگر بدون هوش مصنوعی Duck Duck Go افزایش یافت زیرا احتمالا کاربران به دنبال جایگزینی بودند که آنها را مجبور به استفاده از هوش مصنوعی نکند.