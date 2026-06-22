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۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۳

تبیرئی بر تقویت حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران تأکید کرد

تبیرئی بر تقویت حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران تأکید کرد

تهران- سرپرست اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران بر ضرورت تقویت حمایت از خانواده‌های شهدا تأکید کرد و گفت: رسیدگی به مطالبات این قشر از اولویت‌های بنیاد شهید است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، در دیدار با معصومه رضایی، مدیرکل امور بانوان استانداری تهران، بر ضرورت تقویت حمایت از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران اظهار داشت: توجه به مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران از اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

سرپرست اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه بانوان نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند، افزود: مادران و همسران شهدا همواره از ارکان اصلی صبر، استقامت و تداوم فرهنگ مقاومت در جامعه بوده‌اند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

تبیرئی خواستار گسترش همکاری‌های بین‌دستگاهی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه ایثارگری شد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانداری تهران و حوزه امور بانوان می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مؤثرتر در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی باشد.

وی ادامه داد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران دارد و باید این تعاملات به‌صورت مستمر دنبال شود.

در این دیدار، معصومه رضایی نیز ضمن قدردانی از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر آمادگی استانداری تهران برای همکاری در اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی، آموزشی و حمایتی ویژه بانوان ایثارگر و خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران اظهار داشت: توجه به جایگاه بانوان ایثارگر و خانواده‌های شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی است که باید با برنامه‌ریزی و جدیت دنبال شود.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار رایزنی‌ها، برگزاری نشست‌های مشترک و پیگیری مصوبات با هدف توسعه همکاری‌ها و ارتقای خدمات به جامعه ایثارگری تأکید کردند.

کد مطلب 6867496

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