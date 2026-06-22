به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، در دیدار با معصومه رضایی، مدیرکل امور بانوان استانداری تهران، بر ضرورت تقویت حمایت از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران اظهار داشت: توجه به مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران از اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

سرپرست اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه بانوان نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند، افزود: مادران و همسران شهدا همواره از ارکان اصلی صبر، استقامت و تداوم فرهنگ مقاومت در جامعه بوده‌اند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

تبیرئی خواستار گسترش همکاری‌های بین‌دستگاهی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه ایثارگری شد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانداری تهران و حوزه امور بانوان می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مؤثرتر در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی باشد.

وی ادامه داد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران دارد و باید این تعاملات به‌صورت مستمر دنبال شود.

در این دیدار، معصومه رضایی نیز ضمن قدردانی از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر آمادگی استانداری تهران برای همکاری در اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی، آموزشی و حمایتی ویژه بانوان ایثارگر و خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران اظهار داشت: توجه به جایگاه بانوان ایثارگر و خانواده‌های شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی است که باید با برنامه‌ریزی و جدیت دنبال شود.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار رایزنی‌ها، برگزاری نشست‌های مشترک و پیگیری مصوبات با هدف توسعه همکاری‌ها و ارتقای خدمات به جامعه ایثارگری تأکید کردند.