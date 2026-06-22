به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسچی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: در پی رسیدگی به پرونده قاچاق ۲۰ تن چوب در شهرستان سرایان، دادگاه با استناد به ماده ۱۶ آییننامه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت ۱۳۵ میلیون ریال جزای نقدی و اجرای طرح احیای ۲۵ هکتار از جنگلهای تاغ سهقلعه محکوم کرد.
وی با بیان اینکه این نوع احکام میتواند در جبران خسارتهای وارده به عرصههای طبیعی مؤثر باشد، افزود: بهرهگیری از مجازاتهای تکمیلی در کنار برخورد قانونی با متخلفان، نقش مهمی در پیشگیری از تخریب منابع طبیعی و حفاظت از سرمایههای ملی ایفا میکند.
سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، صدور این رأی را نمونهای از «عدالت سبز» دانست و تأکید کرد: مجموعه منابع طبیعی استان با همکاری دستگاه قضایی، مقابله با قاچاق چوب و صیانت از انفال و عرصههای طبیعی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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