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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان:

قاچاقچیان درخت سرخدار در گرگان دستگیر شدند

قاچاقچیان درخت سرخدار در گرگان دستگیر شدند

گرگان-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان از دستگیری قاچاقچیان درخت سرخدار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقسم با اشاره به دستگیری قاچاقچیان درخت سرخدار، گفت: این افراد پس از تشکیل پرونده همراه با مستندات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی افزود: نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرگان بعد از کمین ۲۴ ساعته متخلفان را در حین ارتکاب جرم قطع درخت سرخدار در قسمت‌های ییلاقی جنگل‌های گرگان دستگیر کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان گفت: سرخدار از گونه‌های نادر، ذخیره گاهی و ممنوع القطع جنگل‌های هیرکانی است که مطالعه فسیل شناسی قدمت این گونه ارزشمند را ۱۹۰ میلیون سال نشان می‌دهد و برابر ماده ۷ قانون منابع طبیعی از آن حفاظت می‌شود.

وی ادامه داد: کسانی که اقدام به قطع، قاچاق و خرید و فروش فرآورده‌های حاصل از چوب سرخدار کنند مطابق قانون علاوه بر جزای نقدی باید به مقدار ارزش واقعی این چوب‌ها غرامت بپردازند.

کد مطلب 5828006

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