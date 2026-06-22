به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «بازمانده» شامل تازهترین آثار محسن رضایی عکاس خبری و هنرمند تجسمی، روز ۲۹ خرداد در گالری «۰۰۹۸۲۱ تهران» افتتاح شد.
این نمایشگاه مجموعهای از عکسهای ثبتشده توسط رضایی از وقایع جنگ تحمیلی رمضان در تهران است که در معرض دید مخاطبان قرار گرفته شده است. تصاویری که حاصل حضور میدانی، تجربه زیسته و نگاه مستند این عکاس به رویدادهای این دوره است.
در توضیحات تکمیلی این نمایشگاه آمده است:
محسن رضایی در این مجموعه با نگاهی شخصی، جستجوگر و روایتمحور، تلاش کرده ابعاد مختلف رخدادها و تأثیرات انسانی و اجتماعی جنگ را به تصویر بکشد. آنچه در نمایشگاه «بازمانده» ارائه شده، بخشی از کوشش مستمر این عکاس در ثبت واقعیتهای پیرامونی است؛ رویکردی که در آن مرز میان عکاسی خبری، مستند اجتماعی و هنر مفهومی مورد توجه قرار گرفته است.
آثار این نمایشگاه ضمن حفظ ویژگیهای مستند و خبری، واجد خوانشی هنری از واقعیت هستند و مخاطب را به تأمل در نسبت میان تصویر، حافظه و تجربه زیسته دعوت میکنند.
محسن رضایی از عکاسان فعال نسل جوان ایران است که فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرده و طی سالهای اخیر با رسانههای داخلی و بینالمللی همکاری داشته است. وی دانشآموخته رشته نقاشی از هنرستان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر و معماری تهران است و در کنار فعالیت حرفهای در حوزه عکاسی خبری، رویکردهای هنری و مفهومی را نیز در آثار خود دنبال میکند.
آثار رضایی تاکنون در نشریات و رسانههای معتبر داخلی و بینالمللی از جمله مجله تخصصی «حرفه: هنرمند»، روزنامه «واشنگتن پست» و روزنامه «لوموند» منتشر شده است.
نمایشگاه «بازمانده» تا ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در گالری «۰۰۹۸۲۱» ادامه خواهد داشت و علاقهمندان میتوانند از این مجموعه بازدید کنند.
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