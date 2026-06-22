اعلام آمادگی ۱۰ فدراسیون برای حضور در ژیمنازیاد زیر ۱۸ سال جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تخصصی فدراسیون ورزش های دانش آموزی به منظور بررسی وضعیت کاروان ورزش ایران جهت شرکت در بازی های جهانی زیر ۱۸ سال ریودوژانیرو، صبح امروز (دوشنبه ۳۱ خرداد) به ریاست وزیر ورزش در محل این وزارتخانه برگزار شد.



بیستمین دوره رقابت های دانش آموزان زیر ۱۸ سال جهان موسوم به «ژیمنازیاد»از ۱۲ تا ۱۷ آذر ماه سال جاری به میزبانی برزیل در شهر ریودوژانیرو برگزار خواهد شد. بر اساس آخرین اعلام کمیته برگزاری رقابت های فدراسیون جهانی دانش آموزی، پیش بینی شده ۲۳۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور در این آوردگاه به میدان بروند.



تفاوتی که بازی های جهانی ۲۰۲۶ با دوره قبل این پیکارها دارد، کاهش تعداد رشته های مسابقات است. ژیمنازیاد ۲۰۲۴ در حالی با ۲۶ رشته برگزار شد که در دوره پیش رو، مواد برگزاری به ۱۰ رشته کاهش پیدا کرده است.



کاراته، جودو، تکواندو، کشتی، والیبال ساحلی، شطرنج، پارادوومیدانی، دوومیدانی، رویینگ و دوچرخه سواری به صورت مجازی، رشته هایی هستند که مسابقات زیر ۱۸ دانش آموزان جهان را در ریودوژانیرو برگزار می کند.



با این وجود اما این امیدواری وجود دارد که نمایندگان دانش آموزی ایران بتوانند در این شرایط هم از فرصت به وجود آمده استفاده کنند و رتبه پنجمی خود را در بازی های ۲۰۲۴ بحرین نیز ارتقا بدهند.



تکواندو، کشتی، جودو و شطرنج رشته هایی هستند که کاروان کشورمان در ژیمنازیاد گذشته به نتایج قابل قبولی دست یافت. خوشبختانه با تغییرات به وجود آمده در این دوره اما این چهار رشته در فهرست بازی های قرار دارد و می تواند نقطه قوت ایران باشد.

فدراسیون ورزش های دانش آموزی در حالی برنامه ریزی و هماهنگی بازی های جهانی را با معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش پیگیری می کند که تا به الان برنامه ریزی اعزام ۱۰۷ ورزشکار را برای این رقابت ها انجام داده است.



در نشستی که امروز با حضور معاونین و مشاورین وزیر و نماینده کمیته ملی المپیک برگزار شد، معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و مسئولان فدراسیون ورزش دانش آموزی گزارشی از اقدامات انجام شده در این مسیر ارائه دادند و دغدغه های فنی و مالی خود را نیز بیان کردند.



در ادامه نیز روسا و دبیران فدراسیون های کاراته، پارادوومیدانی، رویینگ، کشتی و پارادوومیدانی نیز ضمن تشریح وضعیت موجود تیم های ملی مربوطه را در این رده سنی، اعلام آمادگی کردند که در فاصله ۶ ماه باقی مانده تا ژیمنازیاد ۲۰۲۶ می توانند اردوهای منظمی را برای شرکت در این رویداد فراهم کنند.



همچنین در این رابطه پیشنهاد شد با توجه به این که ورزش آموزش و پرورش به لحاظ تجهیزات و ساختار با محدودیت هایی مواجه است، با تشکیل کارگروهی مشترک، تصمیم گیری های فنی را به فدراسیون ها واگذار کند.



احمد دنیامالی نیز در جمع بندی خود از این جلسه به چند مورد کلیدی در خصوص اعزام این دوره از المپیک دانش آموزی زیر ۱۸ سال تاکید کرد.

او در ابتدا یادآور شد که سرپرست کاروان هر چه زودتر مشخص شود تا برنامه ها با انضباط بهتری انجام شود. به علاوه این که لباس متحدالشکل نیز برای ورزشکاران طراحی شود.

وی به حضور پررنگ بانوان در ژیمنازیاد اشاره کرد و افزود: حضور دختران دانش آموز در این دوره از بازی ها اگر بیشتر از پسران نباشد، نباید کمتر از آن ها باشد.

وزیر ورزش و جوانان در مورد دو رشته رویینگ و دوچرخه سواری که برای اولین بار قرار است مسابقات آن ها بصورت مجازی در المپیک دانش آموزی برگزار شود، توضیح داد: در مورد این دو رشته کلا کار به فدراسیون های رویینگ و دوچرخه سواری سپرده شود، چرا که این دو رشته تجهیزات محور است و با تمرکز تمرینات آن ها در تهران بهتر می توانیم، نتیجه بگیریم.



او در پایان در خصوص تعداد بیمه شده های ورزش دانش آموزی خاطر نشان کرد: آمار بیمه شده های این حوزه باید افزایش پیدا کند، این پذیرفتنی نیست دانش آموزی در سالنی تمرین کند یا مسابقه بدهد و بیمه نباشد. وزارت ورزش و جوانان حاضر است تا ۵۰ درصد هزینه بیمه ورزشی دانش آموزان را پرداخت کند. بچه های مردم برای ما مهم هستند و ما در قبال جان و سلامت آن ها مسئولیم.

با احتساب این جلسه، تعداد نشست های تخصصی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون های ورزشی به عدد عدد ۱۳۶ رسید.