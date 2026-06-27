به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، جلسه تخصصی فدراسیون ورزشهای دانشآموزی به منظور بررسی وضعیت کاروان ورزش دانشآموزی ایران جهت شرکت در بازیهای جهانی زیر ۱۸ سال ریودوژانیرو، به ریاست احمد دنیامالی؛ وزیر ورزش و جوانان و با حضور محمد جعفری معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، حسن محمدی سرپرست فدراسیون ورزش دانشآموزی و روسای فدراسیونهای ورزشی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
بیستمین دوره رقابتهای دانشآموزان زیر ۱۸ سال جهان موسوم به «ژیمنازیاد» از ۱۲ تا ۱۷ آذر ماه سال جاری به میزبانی برزیل در شهر ریودوژانیرو برگزار میشود.
بر اساس آخرین اعلام کمیته برگزاری رقابتهای فدراسیون جهانی دانشآموزی، پیشبینی شده است ۲۳۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور جهان در ۱۰ رشته ورزشی کاراته، جودو، تکواندو، کشتی، والیبال ساحلی، شطرنج، پارادوومیدانی، دوومیدانی و رویینگ و دوچرخهسواری بهصورت مجازی، در مسابقات زیر ۱۸ سال دانشآموزان جهان در ریودوژانیرو به مصاف هم بروند.
محزون مدیرکل دفتر برنامهریزی وزارت ورزش وجوانان در این جلسه با بیان این که تکواندو، کشتی، جودو و شطرنج رشتههایی هستند که کاروان کشورمان در ژیمنازیاد گذشته در آنها به نتایجی قابل قبول دست یافته است، گفت: خوشبختانه با تغییرات به وجود آمده در این دوره ۴ رشته از ۱۰ رشته در فهرست بازیها قرار دارد که میتواند نقطه قوت ایران باشد.
در این نشست معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و سرپرست فدراسیون ورزش دانشآموزی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در این مسیر ارائه دادند و دغدغههای فنی و مالی را نیز بیان کردند.
در ادامه روسا و دبیران فدراسیونهای کاراته، پارادوومیدانی، رویینگ، کشتی و پارادوومیدانی نیز ضمن تشریح وضعیت موجود تیمهای ملی مربوطه در این رده سنی، اعلام آمادگی کردند که در فاصله شش ماه باقیمانده تا ژیمنازیاد ۲۰۲۶ میتوانند اردوهای منظمی را برای شرکت در این رویداد فراهم کنند.
در دنیامالی با تاکید بر اینکه سرپرست کاروان هر چه زودتر مشخص شود تا برنامهها با انضباط بهتری انجام شود،گفت: لباس متحدالشکل نیز برای ورزشکاران طراحی شود.
وی به حضور پررنگ بانوان در ژیمنازیاد اشاره کرد و افزود: حضور دختران دانشآموز در این دوره از بازیها اگر بیشتر از پسران نباشد، نباید کمتر از آنها باشد. این مسابقات فرصتی طلایی برای دختران دانشآموز ما است که تواناییهای خود را نشان دهند.
وزیر ورزش و جوانان در مورد دو رشته رویینگ و دوچرخهسواری که برای اولین بار قرار است مسابقات آنها بهصورت مجازی در المپیک دانشآموزی برگزار شود، گفت: در مورد این دو رشته کلاً کار به فدراسیونهای رویینگ و دوچرخهسواری سپرده شود، چرا که این دو رشته تجهیزاتمحور است و با تمرکز تمرینات آنها در تهران بهتر میتوانیم، نتیجه بگیریم.
وی به ۳۵هزار معلم درس تربیتبدنی اشاره کرد و گفت: ما روی ظرفیت معلمان ورزش برای استعدادیابی حساب ویژهای باز کردهایم ضمن اینکه فدراسیون ورزش دانشآموزی را تاسیس شد تا رابطی بین ورزش کشور و ورزش درون مدرسه باشد و آن را تنظیمگری کند.
وزیر ورزش و جوانان در پایان خطاب به معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: روی حمایت وزارت ورزش و جوانان حساب کنید و انشاالله این کاروان را با بهترین شرایط اعزام کنید.
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