عسل ابراهیمی استاد فیده بانوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه فدراسیون شطرنج، عسل ابراهیمی، قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال دختران و عضو تیم ملی شطرنج ایران، در پایان دور هشتم رقابتهای شطرنج قهرمانی ردههای سنی آسیا با پیروزی مقابل حریف چینی، موفق به کسب عنوان استاد فیده بانوان شد.
ابراهیمی با این پیروزی، ریتینگ خود را در جریان این مسابقات با افزایش ۸۶ واحدی به ۲۱۰۲ رساند.
رقابتهای شطرنج قهرمانی ردههای سنی آسیا با حضور برترین شطرنجبازان قاره به میزبانی شهر شنژن چین در حال برگزاری است و شطرنجبازان در ۹ دور با یکدیگر رقابت میکنند.
شطرنجبازان ایران دور هشتم را با ۷ پیروزی و چهار تساوی پشت سر گذاشتند
اسامی نمایندگان کشورمان که امتیازات بالاتری کسب کردهاند در ادامه آمده است.
رامتین کاکاوند در رده سنی ۱۴ سال پسران با تساوی در دور هشتم، ۶.۵ امتیاز از ۸ دیدار به دست آورد.
محمدپوریا محمودی در رده سنی ۱۴ سال پسران با تساوی در دور هشتم، ۶.۵ امتیاز از ۸ دیدار کسب کرد.
عرشیا علاقهمند در رده سنی ۱۶ سال پسران با پیروزی در دور هشتم، ۶ امتیاز از ۸ دیدار به دست آورد.
عرفان احمدی در رده سنی ۱۸ سال پسران با پیروزی در دور هشتم، ۶ امتیاز از ۸ دیدار کسب کرد.
عسل ابراهیمی در رده سنی ۱۶ سال دختران با پیروزی در دور هشتم، ۶.۵ امتیاز از ۸ دیدار کسب کرد و عنوان استاد فیده بانوان را به دست آورد.
نمایندگان کشورمان در دور نهایی این مسابقات برای کسب مدالهای قهرمانی آسیا به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
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