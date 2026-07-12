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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

صائبی رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی شد

صائبی رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی شد

حمیدرضا صائبی با رأی اعضای مجمع فدراسیون ورزش دانش‌آموزی به‌عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی صبح امروز (یکشنبه) به ریاست محمد جعفری معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و حمیدرضا صائبی با ۳۱ رأی از ۴۷ آرای اعضای مجمع به‌عنوان رئیس جدید این فدراسیون برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب شد.

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها نیز در این مجمع حضور داشتند.

نرگس تقی‌زاده مقدم، سید مسلم رئیسی، صفدر سلطانی، حمیدرضا صائبی و شهامت عباسی کاندیداهای مورد تأیید برای این مجمع انتخاباتی بودند که عدم حضور صفدر سلطانی به منزله انصراف تلقی شد. همچنین سید مسلم رئیسی و شهامت عباسی هم پیش از فرآیند رأی‌گیری، از رقابت در انتخابات انصراف دادند.

در نهایت رأی‌گیری بین نرگس تقی‌زاده‌مقدم و حمیدرضا صائبی انجام شد. در این بین نرگس تقی‌زاده‌مقدم ۱۶ رأی و حمیدرضا صائبی هم ۳۱ رآی را به خود اختصاص دادند.

حسن محمدی تا پیش از برگزاری مجمع امروز به‌عنوان سرپرست فدراسیون فعالیت می‌کرد.

کد مطلب 6885703

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