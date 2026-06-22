به گزارش خبرنگار مهر، جذابیت های بازی فوتبال شب گذشته ایران و بلژیک فقط منحصر به مستطیل سبز رنگ ورزشگاه نبود و یکسری پیوست عمیق فرهنگی و ملی و دینی هم همراهش داشت که دبنال کردن آن را از زاویه ای دیگر جذاب و دیدنی تر می کرد.

درست زمانی که 70 هزار تماشاگر بازیکنان دو تیم را در ورزشگاه سوفای لس انجلس تشویق می کردند که بخش عمده آن را تماشاچیان ایرانی تشکیل می دادند، اینجا در نیمه های شب تهران نیز زیست شبانه مردمی که در ایام محرم از یک طرف خیابان ها را پس از بیش از 100 روز از جنگ تحمیلی رها نکرده اند و از طرفدیگر هوادار تیم ملیشان در مصاف یک نبرد ورزشی راهی آمریکا کرده اند هیئت را به فوتبال پیوند زدند و تصویری جدید از کارکرد هیئت ها را به نمایش گذاشتند.

برخی هیئت های در شب هفتم محرم و همزمان با بازی ایران و بلژیک پیش از آغاز رسمی برنامه های هیئت به محل تماشای بازی و حمایت از تیم ملی تبدیل شدند. هیئتی هایی که در صحنه های مختلف پای کار ایران بودند و هیئت های عزاداری را به محلی برای کنشگری در عرصه اجتماع و معنویت تبدیل کرده اند اینبار نیز در بازی فوتبال تمام قد از تیم ملی دفاع کردند.

میدان فلسطین تهران دیشب هم فضای هیئت و تجمع های خیابانی مردم را تجربه کرد هم تماشاگران بازی فوتبال را در خود جای داد و مانیتورهای بزرگ این میدان پخش مستقیم فوتبال را داشتند.

برخی از مساجد کشور هم در اقدامی جالب و نو پس از پایان برنامه های عزاداری مسجد جوان ها را پای بازی فوتبال نشاندند تا کنار فعالیت های دینی و مذهبی راهی برا تقویت ارتباط جوانان و مساجد داشته باشند.

اقدام جالب هیئت ها نشان داد عشق به اباعبدالله الحسین (ع) اگر با فهم و درک و همزبانی نسل جوان باشد، هم سازنده است می تواند شور و هیجان نسل جدید را در مسیر درست به محبت اهل بیت (ع) برساند.