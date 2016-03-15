شعارعلیه مدیرعامل و سرمربی سپاهان/حضور کاندیداهای ریاست فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و لوکوموتیو ازبکستان د رچارچوب هفته سوم مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

* از ظهر امروز بارش باران و طوفان در بخش‌های مختلف شهر اصفهان آغاز شد و این دیدار نیز امروز در شرایط جوی نامناسبی برگزار شد.

* با توجه به شرایط جوی نامناسب ورزشگاه فولادشهر اصفهان، استقبال کمی از این بازی به عمل آمده بود اما رفته رفته تعداد تماشاگران این بازی بیشتر شد. با این حال، تماشاگران حاضر در ورزشگاه تلاش داشتند که با تشویق‌های خود،

* این دیدار در هوای طوفانی و بارش شدید باران در ورزشگاه فولادشهر آغاز شد و این شرایط جوی سبب شده بود که تعداد تماشاگر کمتری هم در ورزشگاه حضور یابند اما همین تعداد هوادار هم با شور و حرارت تیم سپاهان را تشویق می‌کنند.

* وریا غفوری امروز همچون دیدار گذشته سپاهان در ترکیب اصلی این تیم قرار نگرفته بود و برای طلایی‌پوشان اصفهان در مسابقه به میدان نمی‌رفت.

* محرم نویدکیا، کاپیتان سپاهان نیز امروز به دلیل مصدومیت در ترکیب 29 نفره تیمش مقابل لوکوموتیو ازبکستان قرار نداشت.

* بر خلاف اعلام سرمربی سپاهان مبنی بر استفاده از شهاب گردان درون دروازه تیم سپاهان طی مسابقه امروز، این بازیکن امروز در ترکیب اصلی تیم قرار نگرفته و رحمان احمدی امروز دروازه‌بان تیم سپاهان اصفهان در ترکیب بود.

* با توجه به همزمانی برگزاری این دیدار با شب چهارشنبه آخر سال و احتمال وقوع حوادث مختلف در این زمینه، این مسابقه زیر پوشش بسیار امنیتی و حضور پررنگ نیروهای انتظامی برگزار شد.

* رویارویی فوزیل موسایف بازیکن ازبک سپاهان مقابل تیم سابقش لوکوموتیو یکی از نکات جالب این مسابقه به شمار می‌رفت که توجه خبرنگاران رسانه‌های گروهی را نیز به خود جلب کرده بود.

* حضور مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و ابرقویی‌نژاد، رئیس هیئت فوتبال اصفهان از نکات جالب این مسابقه بود. این دو نفر، هردو در حال حاضر از کاندیداهای تصدی ریاست هیئت فوتبال اصفهان به شمار می‌روند.

* عکاسان و تصویربرداران رسانه‌های گروهی با وضعیت بسیار دشواری در بازی امروز حاضر شده بودند و به فعالیت‌های تصویربرداری خود مشغول بودند.

* برخی از تماشاگران سپاهان در پایان نیمه نخست این مسابقه شروع به ترک ورزشگاه کردند و در این بازی تعداد بسیار اندکی از هواداران در ورزشگاه محل مسابقه حاضر بودند.

* علی احمدی، مدافع تیم سپاهان در نیمه دوم مسابقه با درخواست ایگور استیماچ، سرمربی تیم اصفهانی به جای عبدالله کرمی وارد زمین بازی شد.

* تماشاگران تیم سپاهان که از عملکرد تیم اصفهانی در این بازی و مسابقات لیگ برتر ناراضی بودند، در دقایق پایانی مسابقه به شدت علیه اصغر باقریان، مدیرعامل باشگاه سپاهان و ایگور استیماچ شعار دادند. این تماشاگران از مسئولان خواستند که توجهی به وضعیت تیم اصفهانی صورت داده و شرایط سپاهان را بهبود بخشند.

* علی کریمی، هافبک سپاهان در دقیقه 82 مسابقه پس از تعویضش از سوی سرمربی سپاهان، با اجازه ایگور استیماچ، سرمربی این تیم راهی رختکن مسابقه شد تا به وضعیت پای آسیب‌دیده خود رسیدگی کند.

* به دلیل آسیب‌دیدگی رحمان احمدی، دروازه‌بان سپاهان در دقایق پایانی مسابقه، بازی برای دقایقی متوقف شد تا به مصدومیت احمدی رسیدگی شود.

*شعارهای تماشاگران معدود سپاهان علیه مدیرعامل و کادر فنی تیم سپاهان تا دقایق پایانی مسابقه ادامه داشت و این تماشاگران در شعارهای خود، خواستار برکناری اصغر باقریان، مدیرعامل سپاهان شدند.

* عکاسان و تصویربرداران گروهی در دقایق پایانی مسابقه به دلیل سرمای هوا به محل سقف‌دار ورزشگاه فولادشهر اصفهان پناه برده بودند.

* در شرایطی که سپاهان برای صعود در مسابقات آسیایی به شدت به پیروزی در این مسابقه احتیاج داشت، نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود لوکوموتیو به پایان رسید و در نهایت بازی با نتیجه دو بر یک به سود تیم ازبک پایان یافت.