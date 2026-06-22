حجت خادمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با هزینه کرد اعتباری بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان در دو مرحله از محل اعتبارات ارزشافزوده شهرستان در میان، مسیر ۱۰۰ کیلومتری خلف به دشت شیر کاو به عنوان شاهراه عشایری با کاهش ۹۰ کیلومتری به بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: در راستای انجام اقدامی راهبردی برای تسهیل تردد اهالی و عشایر و ارتقای ایمنی جادهای، پروژه بازگشایی ایل راه خلف به دشت شیر کاو به طول ۱۰ کیلومتر در بخش میاندشت شهرستان درمیان به بهره برداری رسید.
خادمینژاد با بیان این که در این مسیر حیاتی پس از اجرای عملیات بازگشایی و تسطیح و شنریزی، شرایط لازم برای تردد ایمن و آسان وسایل نقلیه و دام فراهم شده است، افزود: با افتتاح این ایلراه، ارتباط مستقیمی میان سه بخش «میاندشت»، «مرکزی» و «قهستان» برقرار شده که نقشی کلیدی در توسعه تعاملات منطقهای ایفا میکند.
وی مهمترین دستاورد اجرای این پروژه را، کاهش ۹۰ کیلومتری این مسیر مهم عشایری اعلام کرد و افزود: با انجام این کار مسافت ۱۰۰ کیلومتری گذشته، به ۱۰ کیلومتر کاهش یافته است که این تغییر، علاوه بر صرفهجویی زیاد در زمان و هزینههای سوخت، موجب رضایت مندی بیش از ۱۳۰۰ خانوار شامل ۵۰۰ خانوار عشایر و ۸۰۰ خانوار اهالی این سه بخش شده است.
خادمینژاد اجرای این پروژه را گامی بلند در راستای توسعه زیرساختهای عشایری و روستایی شهرستان درمیان دانست که تأثیری مستقیم بر رونق اقتصاد محلی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان منطقه خواهد داشت.
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