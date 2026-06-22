نخستین جشنواره عکس «محرم از نگاهی نو» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه خیریه کلبه مهربانی به عنوان بانی و متولی این رویداد فرهنگی و هنری، با انتشار فراخوان رسمی نخستین جشنواره عکس «محرم از نگاهی نو» از تمامی عکاسان حرفه‌ای و آماتور استان زنجان برای حضور در این رویداد دعوت کرد.

این جشنواره با رویکردی متفاوت و متناسب با نیازها و زبان نسل امروز، به‌ویژه نسل جوان و نسل زد، طراحی شده و تلاش دارد ضمن عبور از قالب‌های صرفاً مستندنگارانه، بستری برای بازنمایی مفاهیم عمیق عاشورا، فرهنگ ایثار، همدلی، معنویت و هویت دینی از دریچه نگاه خلاقانه عکاسان فراهم کند.

برگزارکنندگان جشنواره معتقدند که واقعه عاشورا و آیین‌های ماه محرم، علاوه بر جنبه‌های تاریخی و مذهبی، سرشار از مفاهیم انسانی، اجتماعی و فرهنگی هستند که می‌توانند در قالب روایت‌های تصویری نو، زبان تازه‌ای برای ارتباط با نسل جوان پیدا کنند. از همین رو، این رویداد هنری به دنبال کشف و معرفی آثاری است که بتوانند احساسات، مفاهیم انتزاعی، روایت‌های شخصی و نگاه‌های نوآورانه به محرم را در قالب عکس به تصویر بکشند.

دو بخش اصلی جشنواره نخستین جشنواره عکس «محرم از نگاهی نو» در دو بخش برگزار می‌شود: بخش دوربین حرفه‌ای ویژه عکس‌های ثبت شده با انواع دوربین‌های دیجیتال شامل دوربین‌های SLR، DSLR و بدون آینه است.

بخش موبایلی نیز به عکس‌های ثبت شده با تلفن همراه اختصاص دارد تا زمینه حضور گسترده‌تر علاقه‌مندان و عکاسان جوان فراهم شود. شرایط حضور در جشنواره شرکت در این جشنواره برای تمامی عکاسان حرفه‌ای و آماتور ساکن استان زنجان آزاد بوده و هیچ‌گونه محدودیت سنی برای حضور علاقه‌مندان در نظر گرفته نشده است.

بر اساس مقررات اعلام شده، اعضا و پرسنل کمیته برگزاری جشنواره مجاز به شرکت در این رویداد نیستند. تعداد آثار و مقررات ارسال هر شرکت‌کننده می‌تواند در بخش دوربین حرفه‌ای حداکثر پنج اثر و در بخش موبایلی حداکثر هفت اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کند. ویرایش اولیه عکس‌ها شامل تنظیم نور، روشنایی، کنتراست و برش تصویر (کراپ) مجاز اعلام شده است.

مشخصات فنی آثار در بخش دوربین حرفه‌ای، تصاویر باید با فرمت JPG و حداقل ۳۰۰۰ پیکسل در ضلع بلندتر ارسال شوند. در بخش موبایلی نیز آثار باید با فرمت JPG و حداقل ۲۰۰۰ پیکسل در ضلع بلندتر ارائه شوند. حداکثر حجم هر فایل تصویری نیز چهار مگابایت تعیین شده است.

محورهای موضوعی جشنواره دبیرخانه جشنواره شش محور اصلی را برای ارسال آثار تعیین کرده است: نگاه نو؛ روایت‌های امروزی از مفاهیم عاشورا و فرهنگ محرم. نسل زد و محرم؛ بازتاب ارتباط نسل جوان با آیین‌ها و نمادهای محرم از منظر و زبان نسل جدید. مفاهیم انتزاعی؛ خلق تصاویر مفهومی و هنری مبتنی بر نمادها و عناصر محرم.

روایت‌های انسانی؛ نگاهی به احساسات و حضور عزاداران، خادمان، تعزیه‌خوانان، کودکان و بانوان در مراسم محرم. مستند اجتماعی؛ انعکاس آیین‌ها و جلوه‌های محرم در بافت شهری و روستایی امروز. معلولیت و محرم؛ نمایش حضور، مشارکت و تجربه زیسته افراد دارای معلولیت در آیین‌های عزاداری. نحوه ثبت‌نام و ارسال آثار ارسال آثار صرفاً از طریق پیام‌رسان «بله» و از طریق شناسه moharramaks@ انجام می‌شود. علاقه‌مندان همچنین می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و هماهنگی‌های لازم با شماره ۰۹۹۳۸۱۵۰۴۲۷ تماس حاصل کنند.

شرکت‌کنندگان موظف هستند همراه هر اثر، فرم ثبت‌نام شامل عنوان عکس، توضیح مختصر اثر (حداکثر ۳۵۰ کلمه)، نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و تاریخ تولد را تکمیل و ارسال کنند. جوایز بخش دوربین حرفه‌ای در بخش دوربین حرفه‌ای، برگزیده نخست تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۸۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهد کرد.

برگزیده دوم علاوه بر تندیس و لوح تقدیر، مبلغ ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت می‌کند و نفر سوم نیز تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی را به خود اختصاص خواهد داد. همچنین دو اثر در بخش شایسته تقدیر انتخاب می‌شوند که به هر یک لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

جوایز بخش موبایلی در بخش موبایل، نفر نخست تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت می‌کند. نفر دوم موفق به دریافت لوح تقدیر و مبلغ ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی خواهد شد و نفر سوم نیز لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت می‌کند. جوایز ویژه جشنواره

برگزارکنندگان جشنواره جایزه ویژه‌ای را برای بهترین اثر با موضوع «نسل زد و محرم» در نظر گرفته‌اند که با رأی و داوری مردمی در فضای مجازی انتخاب خواهد شد. برگزیده این بخش، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت می‌کند.

همچنین جایزه ویژه هیئت داوران نیز در صورت تشخیص داوران به اثری که از خلاقیت ویژه، نوآوری در عکاسی و انتقال مؤثر حس و مفهوم برخوردار باشد، اهدا خواهد شد. زمان‌بندی جشنواره بر اساس تقویم اعلام شده از سوی دبیرخانه، ثبت‌نام و دریافت آثار از ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده است. آخرین مهلت ارسال آثار هفتم تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده و فرآیند داوری آثار از یازدهم تیرماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

نخستین جشنواره عکس «محرم از نگاهی نو» با محوریت ترویج نگاه‌های خلاقانه و هنرمندانه به فرهنگ عاشورا و آیین‌های محرم، درصدد است ظرفیت‌های هنری نسل جوان را در بازنمایی مفاهیم دینی، اجتماعی و انسانی این مناسبت بزرگ مذهبی شناسایی و معرفی کند و زمینه‌ای برای شکل‌گیری روایت‌های نو از فرهنگ عاشورایی در عرصه هنر عکاسی فراهم آورد.