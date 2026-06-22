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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

۶۵ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف ایلام به سازش رسید

۶۵ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف ایلام به سازش رسید

ایلام - رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام گفت: ۶۵ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف ایلام به سازش رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر،عابدین کوهی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به مأموریت اصلی شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: رسالت اصلی این نهاد، کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش است.

کوهی افزود: در حال حاضر ۱۵ مجتمع شورای حل اختلاف در استان فعال است و ۴۶۹ نفر عضو در این شوراها فعالیت دارند. همچنین ۱۸۱۶ صلح‌یار از میان آقایان و بانوان دلسوز و معتمد استان در مسیر حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش تلاش می‌کنند.

رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شد که بیش از ۲۰ هزار پرونده آن به صلح و سازش منجر شد و آمار ۶۵ درصد سازش در پرونده‌ها به ثبت رسید.

وی همچنین به فعالیت‌های ستاد صبر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۸ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده به ستاد صبر ارجاع شد که از این تعداد ۷ هزار و ۱۹۰ پرونده با تلاش صلح‌یاران به سازش رسید و این آمار نشان‌دهنده موفقیت ۸۱ درصدی در پرونده‌های ارجاعی به این ستاد است.

کوهی همچنین از نقش بزرگان و صلح‌یاران در ایجاد سازش در پرونده‌های مهم خبر داد و افزود: در سال گذشته ۵ پرونده قتل با تلاش بزرگان، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران به سازش ختم شد و همچنین ۴۶۹ زندانی با تلاش و میانجی‌گری این بزرگان از زندان آزاد شدند.

وی در ادامه به پویش‌های فرهنگی شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: در سال جاری پویشی با عنوان «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» برگزار شد که در نتیجه آن بیش از ۴۱۰۰ پرونده به صلح و سازش ختم شد.

رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام در پایان از آغاز پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» خبر داد و اظهار داشت: این پویش از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد و امید است با تأسی به فرهنگ عاشورا و روحیه گذشت و بخشش، شاهد افزایش سازش در پرونده‌های اختلافی استان باشیم.

کد مطلب 6867730

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