به گزارش خبرنگار مهر،عابدین کوهی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به مأموریت اصلی شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: رسالت اصلی این نهاد، کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش است.

کوهی افزود: در حال حاضر ۱۵ مجتمع شورای حل اختلاف در استان فعال است و ۴۶۹ نفر عضو در این شوراها فعالیت دارند. همچنین ۱۸۱۶ صلح‌یار از میان آقایان و بانوان دلسوز و معتمد استان در مسیر حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش تلاش می‌کنند.

رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شد که بیش از ۲۰ هزار پرونده آن به صلح و سازش منجر شد و آمار ۶۵ درصد سازش در پرونده‌ها به ثبت رسید.

وی همچنین به فعالیت‌های ستاد صبر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۸ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده به ستاد صبر ارجاع شد که از این تعداد ۷ هزار و ۱۹۰ پرونده با تلاش صلح‌یاران به سازش رسید و این آمار نشان‌دهنده موفقیت ۸۱ درصدی در پرونده‌های ارجاعی به این ستاد است.

کوهی همچنین از نقش بزرگان و صلح‌یاران در ایجاد سازش در پرونده‌های مهم خبر داد و افزود: در سال گذشته ۵ پرونده قتل با تلاش بزرگان، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران به سازش ختم شد و همچنین ۴۶۹ زندانی با تلاش و میانجی‌گری این بزرگان از زندان آزاد شدند.

وی در ادامه به پویش‌های فرهنگی شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: در سال جاری پویشی با عنوان «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» برگزار شد که در نتیجه آن بیش از ۴۱۰۰ پرونده به صلح و سازش ختم شد.

رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام در پایان از آغاز پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» خبر داد و اظهار داشت: این پویش از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد و امید است با تأسی به فرهنگ عاشورا و روحیه گذشت و بخشش، شاهد افزایش سازش در پرونده‌های اختلافی استان باشیم.