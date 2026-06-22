به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسدیان ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید یکی از واحدهای تولیدی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از بخش تولید کشور اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در سالهای اخیر با ورود به مسائل و چالشهای واحدهای تولیدی، نقش مؤثری در حفظ ظرفیتهای تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی ایفا کرده است.
وی افزود: در نتیجه پیگیریهای انجام شده، بیش از دو هزار واحد تولیدی که با خطر تعطیلی یا کاهش تولید مواجه بودند، توانستهاند فعالیت خود را حفظ کرده یا مجدداً به چرخه تولید بازگردند.
معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بخشی از این اقدامات در راستای بازگشت نیروهای کار به محیطهای تولیدی انجام شده و شمار زیادی از کارگران که به دلیل مشکلات واحدهای محل اشتغال خود بلاتکلیف شده بودند، مجدداً به کارخانهها و مراکز تولیدی بازگشتهاند.
وی با اشاره به گستردگی اقدامات سازمان بازرسی در حوزه تولید گفت: مسائل متعددی از جمله مشکلات واحدها با دستگاههای وصول درآمدهای دولت نظیر سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، همچنین موضوعات مرتبط با تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز، تأمین انرژی و سایر موانع تولید در دستور کار سازمان قرار گرفته و برای رفع آنها پیگیریهای مستمر انجام شده است.
بیشترین مشکلات تولیدکنندگان به سرمایه در گردش و ارز مربوط میشود
اسدیان با بیان اینکه سازمان بازرسی به صورت مستمر روند رفع موانع تولید را رصد میکند، تصریح کرد: به تازگی مجموعهای از اقدامات و نتایج حاصل از پیگیریهای سازمان در حوزه حمایت از تولید مورد بررسی قرار گرفت که حجم قابل توجهی از اقدامات انجام شده را در بر میگیرد.
وی افزود: هرچند برخی واحدهای تولیدی با مشکلات اختصاصی از جمله مسائل مالکیتی، اسناد، اراضی و موضوعات مرتبط با شهرکهای صنعتی مواجه هستند، اما بخش عمده مشکلات تولیدکنندگان در کشور دارای ماهیتی مشترک است.
معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تأمین سرمایه در گردش، دریافت تسهیلات بانکی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات و همچنین نحوه و زمان تخصیص ارز از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به شمار میرود.
وی ادامه داد: در مواردی ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی به موقع تخصیص نمییابد یا میزان تخصیص یافته پاسخگوی نیاز واقعی واحدها نیست که سازمان بازرسی در این زمینه ورود کرده و موضوعات را از طریق دستگاههای ذیربط پیگیری کرده است.
اسدیان یادآور شد: از جمله نتایج این پیگیریها، باز شدن فرآیند ثبت سفارش برای برخی واحدهای تولیدی و اصلاح سهمیههای تخصیصی بوده که زمینه رفع بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را فراهم کرده است.
برای حمایت از واحدهای آسیبدیده برنامهریزی شده است
وی با اشاره به اقدامات دستگاههای اجرایی برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه برنامههایی را در دست اجرا دارد و در گام نخست اطلاعات واحدهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط اخیر متأثر شدهاند، جمعآوری شده است.
معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور افزود: ارائه تسهیلات، کمک به حل مسائل ارزی و فراهم کردن شرایط لازم برای تأمین ماشینآلات و مواد اولیه مورد نیاز این واحدها از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی در حوزه حمایت از تولید صرفاً منتظر دریافت شکایت نمیماند و هر جا نشانهای از بروز مشکل یا تضییع حقوق واحدهای تولیدی مشاهده شود، حتی بدون وجود شاکی نیز ورود کرده و پرونده لازم تشکیل میدهد.
محدودیتی برای تأمین ارز مواد اولیه وجود ندارد
اسدیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین ارز اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیتهای موجود در منابع ارزی کشور، هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی انجام شده است تا واحدهای تولیدی بتوانند نیازهای خود را در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات تأمین کنند.
وی افزود: در حال حاضر سازوکارهایی برای استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزه تأمین ارز پیشبینی شده و واحدهای تولیدی میتوانند از این ظرفیتها برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود بهره ببرند.
معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی محدودیت خاصی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی وجود ندارد و تلاش دستگاههای مسئول بر تسهیل روند تولید و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی متمرکز است.
قم- معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: با ورود مؤثر سازمان بازرسی به پروندههای حوزه تولید، از تعطیلی یا کاهش ظرفیت فعالیت بیش از دو هزار واحد تولیدی جلوگیری شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسدیان ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید یکی از واحدهای تولیدی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از بخش تولید کشور اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در سالهای اخیر با ورود به مسائل و چالشهای واحدهای تولیدی، نقش مؤثری در حفظ ظرفیتهای تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی ایفا کرده است.
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