بهترین شیرآلات برای مناطق شرجی و مرطوب کدام است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر در شهرهای شمالی یا جنوبی کشور زندگی می‌کنید، احتمالاً با لک شدن، کدر شدن یا تغییر ظاهر شیرآلات بیشتر از دیگر مناطق روبه‌رو شده‌اید. در این شهرها، رطوبت بالای هوا، بخار آب و در بعضی مناطق ساحلی، نمک موجود در هوا باعث می‌شود شیرآلات فشار بیشتری را تحمل کنند و زودتر کیفیت ظاهری خود را از دست بدهند.

انتخاب شیرآلات برای مناطق شرجی فقط به ظاهر، رنگ یا هماهنگی با دکوراسیون محدود نمی‌شود. در چنین شرایطی باید به کیفیت بدنه، نوع آبکاری، مقاومت در برابر رطوبت و دوام قطعات داخلی توجه بیشتری داشت. در ادامه بررسی می‌کنیم بهترین شیرآلات برای مناطق شرجی و مرطوب چه ویژگی‌هایی دارند و هنگام خرید باید به چه نکاتی دقت کنید.

بهترین شیرآلات برای مناطق شرجی و مرطوب چه ویژگی‌هایی دارند؟

هنگام خرید شیرآلات برای مناطق مرطوب، بهتر است به این ویژگی‌ها توجه کنید:

بدنه مقاوم و باکیفیت: بدنه شیر باید در برابر تماس مداوم با آب و رطوبت دوام خوبی داشته باشد و زود دچار فرسودگی نشود.

آبکاری بادوام: آبکاری، اولین لایه‌ای است که با رطوبت، بخار آب و مواد شوینده تماس پیدا می‌کند. هرچه کیفیت آبکاری بهتر باشد، احتمال کدر شدن، لک شدن و تغییر رنگ کمتر می‌شود.

مقاومت در برابر رطوبت و تغییر رنگ: در شهرهای شرجی، شیرآلات بی‌کیفیت زودتر ظاهر اولیه خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل، مقاومت در برابر رطوبت و خوردگی اهمیت زیادی دارد.

سطح قابل تمیزکاری: شیرآلاتی که راحت تمیز و خشک می‌شوند، کمتر دچار لکه آب و رسوب می‌شوند. این موضوع در مناطق مرطوب که خشک شدن سطح شیر زمان بیشتری می‌برد، اهمیت بیشتری دارد.

گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر: در مناطق شرجی، شیرآلات در شرایط سخت‌تری استفاده می‌شوند؛ بنابراین بهتر است محصولی انتخاب شود که هم از نظر کیفیت ساخت قابل اعتماد باشد و هم پشتیبانی مناسبی داشته باشد.

شیرآلات کروم، استیل، طلایی یا مشکی؛ کدام برای مناطق شرجی بهتر است؟

انتخاب رنگ شیرآلات در مناطق شرجی فقط به سلیقه و سبک دکوراسیون مربوط نمی‌شود. بعضی فینیش‌ها راحت‌تر تمیز می‌شوند و لکه آب را کمتر نشان می‌دهند، اما در نهایت کیفیت آبکاری از خود رنگ مهم‌تر است.

شیرآلات کروم: یکی از انتخاب‌های مطمئن برای مناطق مرطوب هستند. سطح براق و صیقلی آن‌ها معمولاً راحت‌تر تمیز می‌شود و برای استفاده روزمره در آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی گزینه‌ای کاربردی است.

شیرآلات استیل یا نیکل مات: ظاهر مدرن‌تری دارند و لکه‌های آب روی آن‌ها کمتر به چشم می‌آید. این مدل‌ها هم برای مناطق شرجی مناسب‌اند، به شرطی که آبکاری باکیفیت داشته باشند و با شوینده‌های مناسب تمیز شوند.

شیرآلات مشکی: ظاهر شیک و متفاوتی دارند، اما در برابر لکه آب، رسوب و باقی‌ماندن مواد شوینده حساس‌تر دیده می‌شوند. اگر این مدل را انتخاب می‌کنید، بهتر است نظافت و خشک کردن سطح شیر را جدی‌تر بگیرید.

شیرآلات طلایی: بیشتر برای فضاهای لوکس انتخاب می‌شوند. این مدل‌ها جلوه زیبایی دارند، اما برای حفظ درخشش و ظاهر اولیه، به مراقبت بیشتری نیاز دارند و نباید با شوینده‌های قوی یا اسیدی تمیز شوند.

در مجموع، برای مناطق شرجی نمی‌توان فقط بر اساس رنگ تصمیم گرفت. کروم و استیل معمولاً انتخاب‌های کم‌دردسرتری هستند، اما مهم‌ترین عامل، کیفیت آبکاری و اعتبار برند تولیدکننده است.

کدام بخش‌های شیرآلات در مناطق مرطوب زودتر آسیب می‌بینند؟

در مناطق مرطوب، معمولاً بخش‌هایی از شیرآلات زودتر آسیب می‌بینند که بیشتر با آب، بخار، رسوب و مواد شوینده در تماس هستند. مهم‌ترین این بخش‌ها عبارت‌اند از:

بدنه و آبکاری: اولین جایی که لک، کدر شدن یا تغییر ظاهر روی آن دیده می‌شود.

دسته یا اهرم شیر: به‌دلیل استفاده زیاد و تماس با دست، آب و شوینده‌ها ممکن است زودتر ظاهر اولیه خود را از دست بدهد.

پرلاتور یا آبفشان: در صورت وجود املاح در آب، زودتر رسوب می‌گیرد و روی فشار یا پخش آب اثر می‌گذارد.

شیلنگ‌ها و اتصالات: اگر کیفیت مناسبی نداشته باشند یا درست نصب نشوند، احتمال نشتی و فرسودگی در آن‌ها بیشتر می‌شود.

محل نصب شیر: اطراف پایه شیر معمولاً محل جمع شدن آب و رسوب است و بهتر است مرتب تمیز و خشک شود.

برای آشپزخانه مناطق شرجی چه شیرآلاتی مناسب‌تر است؟

برای آشپزخانه مناطق شرجی، شیر ظرفشویی‌ای مناسب‌تر است که آبکاری مقاوم، سطح قابل تمیزکاری و اتصالات باکیفیت داشته باشد. چون شیر آشپزخانه روزانه بارها استفاده می‌شود و اطراف سینک معمولاً بیشتر درگیر آب، چربی و مواد شوینده است.

مدل‌هایی با سطح صاف و بدون شیارهای زیاد، نگهداری راحت‌تری دارند و لکه آب یا رسوب کمتر روی آن‌ها باقی می‌ماند. اگر سینک بزرگ است یا شست‌وشوی قابلمه و ظروف حجیم زیاد انجام می‌شود، شیر شاوری یا شلنگ‌دار هم انتخاب کاربردی‌تری است؛ البته به شرطی که شلنگ، اتصالات و آبکاری آن کیفیت مناسبی داشته باشند.

در مجموع، برای آشپزخانه شهرهای مرطوب بهتر است سراغ شیرآلاتی بروید که هم استفاده روزمره را آسان‌تر کنند و هم در برابر شست‌وشوی مداوم، لک و فرسودگی ظاهری دوام بیشتری داشته باشند.

برای حمام و سرویس بهداشتی مناطق مرطوب چه شیرآلاتی بهتر است؟

در این فضاها بخار آب و رطوبت بیشتر از آشپزخانه است؛ بنابراین کیفیت سطح شیر و نحوه نصب اهمیت زیادی دارد.

برای شیر حمام، مقاومت در برابر بخار و رطوبت مهم‌ترین معیار است. برای شیر روشویی، بهتر است مدلی انتخاب شود که سطح آن راحت تمیز شود و در برابر تماس مداوم با آب، صابون و مواد شوینده دوام خوبی داشته باشد. در مورد شیر توالت هم کیفیت شلنگ، اتصالات و نصب استاندارد اهمیت زیادی دارد؛ چون کوچک‌ترین نشتی در محیط مرطوب می‌تواند به مرور دردسرساز شود.

در کنار انتخاب شیر مناسب، خشک کردن سطح شیرآلات بعد از استفاده و پرهیز از شوینده‌های قوی کمک می‌کند ظاهر شیرآلات حمام و سرویس بهداشتی مدت بیشتری سالم و تمیز بماند.

جمع بندی

بهترین شیرآلات برای مناطق شرجی و مرطوب مدل‌هایی هستند که بدنه مقاوم، آبکاری بادوام، سطح قابل تمیزکاری، اتصالات باکیفیت و گارانتی معتبر داشته باشند. در شهرهای مرطوب، انتخاب شیر فقط بر اساس ظاهر یا قیمت پایین می‌تواند بعد از مدتی باعث لک شدن، تغییر رنگ، نشتی یا خرابی زودهنگام شود.

انتخاب برند معتبر در این مناطق اهمیت بیشتری دارد. برندهایی مانند KWC به‌دلیل توجه به کیفیت ساخت، طراحی، آبکاری و خدمات پس از فروش، می‌توانند انتخاب مطمئن‌تری برای آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در مناطق شرجی باشند. بنابراین هنگام خرید شیرآلات، بهتر است علاوه بر رنگ و مدل، به دوام محصول و اعتبار برند هم توجه کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.