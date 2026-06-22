مازندران به دنبال پایداری بازار دارو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی ظهر دوشنبه در نشست با شرکت های دارویی استان با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیران شرکتهای دارویی استان اظهار کرد: تأمین بهموقع دارو و جلوگیری از بروز کمبودهای احتمالی از مهمترین برنامههای حوزه سلامت در مازندران است و تحقق این هدف نیازمند تعامل مستمر میان تمامی حلقههای زنجیره دارویی است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور بر فعالیت بخشهای مختلف سلامت تأثیرگذار بوده است، افزود: در چنین فضایی باید تدابیری اتخاذ شود که بیماران کمترین آسیب را از مشکلات مالی و اجرایی موجود متحمل شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: بخشی از مشکلات فعالان حوزه دارو به محدودیت منابع و تأخیر در تسویه مطالبات بازمیگردد که این موضوع بر روند فعالیت شرکتهای پخش و داروخانهها اثرگذار است، اما تلاش شده با مدیریت منابع موجود، روند تأمین اقلام دارویی مورد نیاز استان با مشکل جدی مواجه نشود.
وی تأمین دارو را یکی از اولویتهای اصلی دانشگاه عنوان کرد و گفت: برنامهریزیهای انجام شده بر این اساس است که دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز در مراکز درمانی و داروخانههای استان به شکل مطلوب حفظ شود.
رضایی همچنین بر لزوم رصد مداوم وضعیت دارویی استان تأکید کرد و افزود: تصمیمگیری دقیق در حوزه دارو مستلزم دسترسی به اطلاعات بهروز از میزان مصرف، موجودی انبارها و نیازهای مناطق مختلف است.
وی با اشاره به نقش شرکتهای دارویی در مدیریت بازار دارو خاطرنشان کرد: انتقال سریع مشکلات و موانع اجرایی به مسئولان حوزه سلامت میتواند از بروز اختلال در چرخه تأمین و توزیع دارو جلوگیری کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان، حفظ دسترسی پایدار مردم به دارو را یک مسئولیت مشترک دانست و گفت: همکاری نزدیک میان دانشگاه، شرکتهای دارویی، داروخانهها و سایر بخشهای مرتبط، زمینهساز ارتقای خدمات دارویی و افزایش رضایت بیماران خواهد بود.
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