مشقِ ایثار در مکتبِ عاشورا؛ کاروان سلامت بهاباد در مسیرِ خدمت به مردم

خبرگزاری مهر - گروه استانها: همزمان با ایام سوگواری ماه محرم، فصل جدیدی از خدمترسانی جهادی در مناطق کمبرخوردار استان یزد ورق خورد. حرکت کاروانهای سلامت جمعیت هلالاحمر، نه تنها یک رویداد درمانی، بلکه پیوندی میان تخصص پزشکی و روحیه ایثارگری بود که در روزهای اخیر به همت داوطلبان و امدادگران این جمعیت، امید را در دل ساکنان مناطق روستایی زنده کرد. این گزارش روایتی است از دو لایه خدمت؛ یکی در قامت راهبردی استانی و دیگری در بستر عملیاتیِ دهستانهای دورافتاده بهاباد است.
ردپای کاروانهای سلامت در مناطق محروم یزد
مدیر جمعیت هلالاحمر استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر با هدفگذاری دقیق و همسو با پویش ملی «ایران همدل»، تمرکز خود را بر ارتقای شاخصهای سلامت در مناطق محروم قرار داده است.
محمد عشقی، با اشاره به جزئیات این حرکت جهادی، اظهار داشت: ما در سال جاری با درک عمیق از شکاف موجود میان دسترسی شهروندان مرکز استان و ساکنان مناطق روستایی به خدمات تخصصی، تصمیم گرفتیم سلسله عملیاتهای کاروان سلامت را با رویکردی فراگیر اجرایی میکنیم و این تیمها هر ماه یک کاروان به صورت استانی و تیمهای شهرستانی نیز هر دو هفته یک بار به مناطق دورافتاده سرمیزنند.
وی با تأکید بر اینکه این خدمات صرفاً محدود به ویزیتهای پزشکی نیست، افزود: ما در این قالب علاوه بر مشاورههای فرهنگی و خانواده، آموزشهای امدادی و غربالگری بهداشتی را در کنار توزیع بستههای معیشتی برای حمایت از خانوارهای نیازمند در نظر گرفتیم که تمامی آن با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و خیرین محقق شده است.
پیوند تخصص و ایثار؛ روایتِ کاروانهای سلامت در قلبِ بهاباد
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان بهاباد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در امتداد استراتژی استانی، کاروان سلامت هلالاحمر در بهاباد با حضور در روستاهای «ده جمال» و «کمکوئیه» از توابع بخش آسفیچ، جلوهای از خدمتِ بیواسطه را به نمایش گذاشت.
نعمتالله قاسمی، در حاشیه این عملیات میدانی گفت: در جغرافیایِ صعبالعبور و دورافتاده این منطقه، ارائه خدمات درمانیِ باکیفیت همواره یکی از دغدغههای اصلی بود. حضور کاروان سلامت ما در این ایام معنوی، تلاشی برای پاسخ به این ضرورتِ انسانی بوده است.
قاسمی با اشاره به جزئیات خدمات ارائه شده در این دو روستا تصریح کرد: تیم پزشکی و تخصصی ما شامل پزشک عمومی، بهورز، روانشناس و کارشناسان آموزشی بود. خدمات ارائه شده در این برنامه شامل ویزیت رایگان، توزیع دارو و آموزشهای پیشگیری از بیماریهای فصلی بود.
وی گفت: این خدمات مجموعاً برای ۱۰۰ نفر از اهالی انجام شد و ارزش خدماتی که در این بازه کوتاه ارائه دادیم، قریب به ۶۰۰ میلیون ریال تخمین زده میشود، اما ارزشِ معنویِ آن، یعنی لبخند رضایت روستائیان، با هیچ معیاری قابل سنجش نیست.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ نوعدوستیِ نهفته در ایام ماه محرم، انگیزهای مضاعف به داوطلبان ما داد تا با عزمی راسختر در این مناطق حاضر شوند و ثابت کنند هلالاحمر در هر شرایطی، بازوی توانمندِ خدمت به مردم است.
کاروانهای سلامتِ هلالاحمر یزد؛ گامهای استوار برای عدالت در دسترسی به درمان
یکی از ساکنان روستای ده جمال در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: سالهاست برای دسترسی به پزشک متخصص دچار مشکل بوده است.
وی افزود: پیرمرد هستم و رفتوآمد به مرکز شهر برایم به دلیل هزینههای حملونقل و شرایط جسمی بسیار دشوار است. آمدنِ این پزشکان به محل ما، آن هم با داروی رایگان، برای ما که در محرومیت هستیم، معنای واقعیِ حمایت است. خدا به دستاندرکاران این کاروان خیر بدهد.
یکی از بانوان ساکن روستای کمکوئیه نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر از دیدگاه خود بر جنبه آموزشی این طرح تأکید میکند و میگوید: تنها دارو گرفتن نبود؛ بلکه آموزشهایی که در مورد بهداشت خانواده و پیشگیری از بیماریهای تابستانه به ما دادند، بسیار راهگشا بود. ما اغلب اطلاعات کافی در مورد مراقبتهای اولیه نداریم و حضور این کارشناسان هلالاحمر باعث شد دید بازتری نسبت به مسائل پیدا کنیم. امیدواریم این برنامهها تداوم داشته باشد و صرفاً به یک بار حضور محدود نشود.
کاروانهای سلامتِ هلالاحمر؛ گامهای استوار برای عدالت در دسترسی به درمان
کاروان سلامت، شکلگیری یک مدلِ پایدار در حکمرانیِ سلامتِ مناطق روستایی است. کاروانهای سلامتِ هلالاحمر یزد ثابت کردهاند که با بسیجِ داوطلبین خود و تمرکز بر نقاطِ کمتر برخوردار، میتوانند بخش بزرگی از شکافِ نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت را پر کرد.
این مدلِ جهادی که در سال ۱۴۰۵ به عنوان یک رویه نظاممند در هلالاحمر یزد در حال اجراست، بیش از آنکه یک طرحِ کوتاهمدتِ امدادی باشد، یک حرکتِ استراتژیک برای حفظِ کرامتِ انسانی و تقویتِ پیوند میان مردم و نهادهای حمایتی است.
تداومِ این مسیر، نیازمندِ همافزاییِ بیشترِ دستگاههای اجرایی با ظرفیتِ عظیمِ داوطلبانِ هلالاحمر است تا هیچ نقطهای از جغرافیای این استان، از دریافتِ حقِ سلامتِ خود بینصیب نماند.
این کاروانها، در حقیقت سفیرانِ امید هستند که در مسیرِ ایرانِ همدل، نهتنها دردِ جسمِ مردم، بلکه غبارِ محرومیت را از چهره مناطقِ کمبرخوردار میزدایند.
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