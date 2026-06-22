انبار قطعات قاچاق در شهریار شناسایی شد؛ کشف محموله ۳۰۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی و پلمب یک انبار نگهداری کالای قاچاق در شهرستان شهریار خبر داد؛ انباری که به گفته پلیس، محل دپوی حجم قابل توجهی از قطعات یدکی تراکتور بوده است.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: این عملیات پس از دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت مشکوک یک انبار در شهرک صنعتی باغستان آغاز شد و مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های اطلاعاتی، محل مورد نظر را شناسایی کردند.

به گفته او، مأموران با دریافت مجوز قضایی وارد این انبار شدند و در جریان بازرسی، حدود هزار کارتن لوازم یدکی تراکتور که فاقد مدارک قانونی و گمرکی بوده‌اند، کشف و ضبط کردند.

زلفخانی افزود: کارشناسان ارزش این محموله را حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. همچنین یک نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده و برای ادامه روند رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با اشاره به ادامه برخورد با شبکه‌های قاچاق کالا تأکید کرد: پلیس رصد فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را در دستور کار دارد و با هرگونه اخلال در نظام توزیع و تجارت قانونی برخورد خواهد کرد.

او همچنین از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا و سایر جرائم اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کشف این محموله در حالی اعلام می‌شود که نهادهای مسئول طی ماه‌های اخیر از تشدید نظارت بر انبارها، مراکز نگهداری کالا و مسیرهای توزیع در استان تهران با هدف مقابله با قاچاق و ساماندهی بازار خبر داده‌اند.