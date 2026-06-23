۶۴ هزار لیتر روغن موتور قاچاق در شهریار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری روغن موتور قاچاق در یک انبار در شهرستان شهریار، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی انباری در شهرک گلگون شهریار شدند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و بازرسی از محل، ۶۴ هزار لیتر روغن موتور قاچاق را کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کردند.

زلفخانی با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش محموله کشف‌شده گفت: ارزش روغن موتورهای قاچاق کشف‌شده حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط با فعالیت قاچاقچیان و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.