به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر دوشنبه در نشستی با مدیرکل و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی، ضمن تبیین ابعاد پیچیده جنگ نرم دشمن، فعالیت مبلغان دین را رسالتی نرمافزاری، دشوار و فوقالعاده اثرگذار توصیف کرد.
نماینده ولیفقیه در استان با بیان اینکه کارِ فرهنگی در سازمان تبلیغات اسلامی، مانند ساختوسازهای مادی نیست که بلافاصله خروجی آن قابل اندازهگیری باشد، اظهار داشت: مبلغان دینی، مشعلداران هدایت هستند که وظیفه افزایش معرفت دینی و بصیرت سیاسی جامعه را بر عهده دارند.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار با هشدار نسبت به نفوذ تدریجی فرهنگ غربی در سبک زندگی مردم، خاطرنشان کرد: دشمن با شیبی ملایم و آرام، ذائقه و رفتار جامعه ما را تغییر داده است. این تغییر تنها در ظاهر نیست، بلکه در تار و پود زندگی ما، از نحوه ارتباطات خانوادگی گرفته تا نظمِ خواب و سحرخیزی رسوخ کرده است.
وی با ذکر مثالی از تغییرات سبک زندگی حتی در جوامع سنتی و روستایی، افزود: ترویج فرهنگِ شبزندهداریهای غیرضروری و کاهش برکات سحرخیزی، از اهداف برنامهریزیشده دشمن برای سست کردن بنیانهای اعتقادی جامعه است.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به اینکه فضای مجازی میدان اصلی آسیبهاست، تصریح کرد: در این عرصه نمیتوان تنها با تکیه بر لشکر کاربران به پیروزی رسید؛ بلکه نیازمند یک گروه نخبه و اندیشهورز هستیم که با رصد دقیق تحرکات دشمن، استراتژیهای تهاجم، سکوت و برجستهسازی را تعیین کنند.
وی همچنین با نهی از دوقطبیسازیهای داخلی، تأکید کرد: نباید اجازه داد به جای تمرکز بر دشمنان اصلی (آمریکا و اسرائیل)، انرژی جامعه صرفِ خودزنیهای داخلی شود.
حجتالاسلاموالمسلمین کریمیتبار در پایان با اشاره به ظرفیت بینظیر شبکه روحانیت، منبر و تریبونهای عمومی، خاطرنشان کرد: اگر این ظرفیتها به صورت منسجم و هدفمند سازماندهی شوند، میتوان سبک زندگی جامعه را به مسیر درست هدایت کرد.
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