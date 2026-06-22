بررسی ۷۰۰ درخواست زندانیان قزلحصار؛ ۱۵ نفر آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضاییه، محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران به همراه جمعی از قضات دادسرای جنایی از زندان قزلحصار بازدید کردند و ضمن دیدار چهرهبهچهره با زندانیان، درخواستها و پروندههای آنان را مورد بررسی قرار دادند.
در جریان این بازدید که با هدف رسیدگی مستقیم به مسائل و مطالبات زندانیان انجام شد، بیش از ۷۰۰ درخواست و تقاضای زندانیان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این بازدید، برای تعداد قابل توجهی از زندانیان مرخصی صادر شد و با بخشی از درخواستهای مربوط به بهرهمندی از نهادهای ارفاقی نیز موافقت به عمل آمد که مراحل قانونی و تشریفات اجرایی آن در حال انجام است.
همچنین ۱۵ نفر از زندانیان با استفاده از نهادهای ارفاقی و یا به دلیل پایان دوره محکومیت، از زندان آزاد شدند.
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