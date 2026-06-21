صدور قرار وثیقه سنگین برای ۱۴ متهم پرونده کانال معاند شکار مزدور

به گزارش خبرنگار مهر، اویس ریاحی عصر یکشنبه در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری مازندران در نشست با خبرنگاران مازندران به مناسیت هفته قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده موسوم به «شناسایی مزدور» را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: تاکنون ۱۴ نفر در ارتباط با این پرونده کانال معاند شکار مزدور دستگیر و پس از انجام تحقیقات مقدماتی تفهیم اتهام شده‌اند و این افراد به عنوان ادمین و افراد مرتبط با پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و مدتی را نیز در بازداشت سپری کرده‌اند.

دادستان چالوس افزود: برخی از متهمان حدود دو ماه و برخی دیگر مدت کمتری در بازداشت بوده‌اند، اما در حال حاضر تمامی متهمان با قرار وثیقه سنگین از زندان آزاد شده‌اند و روند رسیدگی قضایی به پرونده آنان ادامه دارد.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات در این پرونده تصریح کرد: شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط همچنان در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم از سوی مراجع قضایی و ضابطان در حال انجام است.

ثبت ۱۵۰ شکایت خصوصی در پرونده

ریاحی با بیان اینکه ادمین اصلی این مجموعه در خارج از کشور و ساکن آلمان است، گفت: برای وی فراخوان قانونی صادر شده است. همچنین تاکنون حدود ۱۵۰ نفر به عنوان شاکی خصوصی در این پرونده اعلام شکایت کرده‌اند.

وی ادامه داد: پرونده در حال حاضر در شعبه اول بازپرسی در دست بررسی و اتهامات مطرح‌شده شامل تهدید و نشر اکاذیب است.

دادستان چالوس خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، اقدامات قانونی لازم برای پیگیری پرونده در مراحل بعدی انجام خواهد شد.

وی افزود: با صدور کیفرخواست و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری پلیس بین‌الملل (اینترپل)، موضوع بازگرداندن ادمین اصلی پرونده به کشور نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.