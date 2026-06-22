به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کیخا ظهر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار کرد: در شرایط کنونی، رسانه مهم‌ترین ابزار در نبرد شناختی محسوب می‌شود و نقش آن در شکل‌دهی افکار عمومی، تبیین حقایق و مقابله با جریان‌های تحریف‌کننده بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

وی افزود: امروز شاهد جنگی گسترده در حوزه روایت‌ها هستیم؛ جنگی که در آن دشمنان تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و عملیات روانی، واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند. در چنین شرایطی، مسئولیت فعالان رسانه‌ای بسیار سنگین است و آنان باید با روایت دقیق، مستند و مؤثر، حقیقت را به افکار عمومی منتقل کنند.

رسانه باید روایتگر ایثار، مقاومت و مظلومیت ملت ایران باشد

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما با بیان اینکه رسانه نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد، تصریح کرد: فعالان رسانه‌ای باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای و هنری، ایثار، مقاومت، فداکاری و مظلومیت ملت ایران را به شکلی اثرگذار و باورپذیر روایت کنند.

کیخا ادامه داد: روایت درست از واقعیت‌های جامعه و انعکاس صادقانه رشادت‌ها و ایستادگی مردم، یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه در شرایط حساس کنونی است و می‌تواند در تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: بسیاری از جلوه‌های ایثار، مقاومت و شهادت‌طلبی ملت ایران را نمی‌توان صرفاً با معیارهای مادی و محاسبات متعارف تحلیل کرد.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما افزود: روحیه فداکاری، ایثار و آمادگی مردم برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود، ریشه در باورهای عمیق دینی، اعتقادی و انقلابی دارد و رسانه باید این واقعیت‌ها را بر همین مبنا روایت و تبیین کند.

وی تأکید کرد: هرگونه تحلیل از رخدادهای مهم اجتماعی و سیاسی کشور بدون توجه به مؤلفه‌های فرهنگی، اعتقادی و ارزشی، تحلیلی ناقص و ناکارآمد خواهد بود.

انسجام و آرامش مردم در شرایط جنگی تحلیلگران خارجی را شگفت‌زده کرد

کیخا در ادامه با اشاره به رفتار جامعه ایرانی در مقاطع حساس و بحرانی، گفت: یکی از نکات قابل توجه در رخدادهای اخیر، حفظ انسجام، همدلی و آرامش مردم در شرایط جنگی بود؛ موضوعی که حتی برای برخی تحلیلگران و ناظران خارجی نیز شگفت‌آور به نظر می‌رسید.

وی افزود: ملت ایران بارها نشان داده است که در بزنگاه‌های تاریخی با وحدت، همبستگی و اتکا به ارزش‌های مشترک، از چالش‌ها عبور می‌کند و همین سرمایه اجتماعی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی به شمار می‌رود.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان زنجان اشاره کرد و گفت: زنجان به‌درستی به عنوان «دیار شور و شعور حسینی» شناخته می‌شود و این هویت ارزشمند، یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های فرهنگی این استان است.

وی اظهار داشت: رسانه استانی زنجان باید متناسب با این هویت ممتاز، در معرفی و ترویج فرهنگ عاشورا، معارف حسینی و ارزش‌های برخاسته از نهضت سیدالشهدا (ع) نقش‌آفرینی کند و این ظرفیت عظیم فرهنگی را به سراسر کشور و حتی فراتر از مرزها منتقل سازد.

کیخا افزود: اگر ایران اسلامی را یک حسینیه بزرگ بدانیم، زنجان بی‌تردید از قلب‌های تپنده این حسینیه عظیم محسوب می‌شود؛ استانی که عشق و ارادت به اهل بیت (ع) و فرهنگ عاشورایی در تار و پود زندگی مردم آن جریان دارد.

رسانه ملی باید چهار نقش راهبردی را ایفا کند

وی با تبیین مأموریت‌های رسانه ملی، تصریح کرد: صداوسیما باید به صورت همزمان چهار نقش مهم و راهبردی «آسایشگاه»، «آوردگاه»، «دانشگاه» و «قرارگاه» را ایفا کند.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما توضیح داد: رسانه باید از یک سو زمینه آرامش و امید را در جامعه فراهم کند، از سوی دیگر در عرصه مقابله با هجمه‌های رسانه‌ای و شناختی حضوری فعال و مؤثر داشته باشد. همچنین ارتقای سطح آگاهی و دانش عمومی از وظایف مهم رسانه است و در کنار آن، ایفای نقش قرارگاهی برای هماهنگی، هدایت و پشتیبانی از جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و با توجه به پیچیدگی‌های جنگ شناختی و رسانه‌ای، نقش قرارگاهی رسانه بیش از گذشته اهمیت یافته و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کیخا در ادامه از تلاش‌ها و عملکرد صداوسیمای مرکز زنجان در مقاطع مختلف، به‌ویژه در دوران جنگ، قدردانی کرد و گفت: این مرکز در انجام مأموریت‌های رسانه‌ای خود عملکرد مطلوبی داشته و توانسته است در انعکاس رویدادها، تقویت روحیه عمومی و تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین از خدمات و اقدامات مدیرکل پیشین صداوسیمای مرکز زنجان تقدیر و برای مجموعه این مرکز در ادامه مسیر خدمت‌رسانی رسانه‌ای آرزوی موفقیت کرد.

ادعای استانداردهای دوگانه در قبال حقوق بشر

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه، به‌ویژه جنگ غزه، مدعی شد که رخدادهای اخیر نشان داده است برخی دولت‌ها و رسانه‌هایی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، در برابر کشتار غیرنظامیان سکوت کرده یا به توجیه این اقدامات پرداخته‌اند.

وی گفت: این رویکردها نشان‌دهنده وجود استانداردهای دوگانه در مواجهه با مسائل انسانی و حقوق بشری است و ضرورت توجه به روایت‌های مستقل و مبتنی بر واقعیت را بیش از پیش آشکار می‌کند.

کیخا با تأکید دوباره بر اهمیت رسانه در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت صحیح، دقیق و مسئولانه از واقعیت‌ها هستیم و رسانه‌ها باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای خود، در مسیر تقویت انسجام ملی، تبیین حقیقت، ترویج فرهنگ عاشورا و مقاومت و صیانت از سرمایه‌های اجتماعی کشور گام بردارند.

وی تأکید کرد: موفقیت در جنگ روایت‌ها مستلزم حضور فعال، هوشمندانه و مسئولانه رسانه‌هاست و هر اندازه روایت صحیح و مبتنی بر واقعیت تقویت شود، زمینه برای مقابله با تحریف‌ها و جنگ شناختی دشمنان نیز فراهم‌تر خواهد شد.