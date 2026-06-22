به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضی پارسامنش بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائیه در گلزار شهدای شاهرود، یاد شهیدان انقلاب اسلامی به خصوص رهبر شهید انقلاب و شهدای سال گذشته را گرامی داشت.

وی با بیان اینکه شهدا چراغ راه ما هستند و همه مدیون شهدا هستیم، افزود: ما در نظامی به سر می بریم که خون هزاران شهید برای هر منصب و جایگاه ریخته شده و ما وظیفه مان بسیار خطیر است

رئیس دادگستری شاهرود با بیان اینکه پیامی که رهبر شهید برای مجموعه های اداری به خصوص دستگاه قضایی داشتند، امروز و در این موقعیت بسیار پررنگ تر خواهد بود، بیان کرد: دشمنان اکنون برای کشورما و برای تفرقه بین مسئولان ما برنامه های ویژه ای دارند.

پارسامنش با بیان اینکه وحدت یک ضرورت در کشورمان است، ابراز کرد: در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص موضوعات جاری کشور نیز به پرهیز اختلافات چه موجه و چه غیرموجه، ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه ضروری است که همه مسئولان حول محور امام جامعه و رهبر انقلاب، اجماع و وحدت داشته باشند و نگذارند دشمنان ما با ایجاد تفرقه بین مردم، به اهداف شان برسند، افزود: وحدت ضرورتی بی بدیل است.

رئیس دادگستری شاهرود با بیان اینکه دستگاه قضایی باید جایگاه الهی و مهم خود را بداند، گفت: خداوند این جایگاه را جز به اولیا و اوصیا اهدا نکرده است.

پارسامنش با بیان اینکه کار در منصب قضاوت بسیار اهمیت دارد، ابراز کرد: دستگاه قضایی در این هفته با شهدا پیمان می بندد که از خون شهدا پاسداری و به مردم خدمت نماید.