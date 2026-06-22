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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

«تفرقه» خواست دشمن است؛ وحدت حول محور «رهبری» ضرورتی بی‌بدیل

«تفرقه» خواست دشمن است؛ وحدت حول محور «رهبری» ضرورتی بی‌بدیل

شاهرود- رئیس دادگستری شاهرود تفرقه‌افکنی را پروژه اصلی دشمنان نظام دانست و گفت: امروز وحدت میان مسئولان و مردم، یک ضرورت حیاتی است و باید حول محور رهبر معظم انقلاب اجماع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضی پارسامنش بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائیه در گلزار شهدای شاهرود، یاد شهیدان انقلاب اسلامی به خصوص رهبر شهید انقلاب و شهدای سال گذشته را گرامی داشت.

وی با بیان اینکه شهدا چراغ راه ما هستند و همه مدیون شهدا هستیم، افزود: ما در نظامی به سر می بریم که خون هزاران شهید برای هر منصب و جایگاه ریخته شده و ما وظیفه مان بسیار خطیر است

رئیس دادگستری شاهرود با بیان اینکه پیامی که رهبر شهید برای مجموعه های اداری به خصوص دستگاه قضایی داشتند، امروز و در این موقعیت بسیار پررنگ تر خواهد بود، بیان کرد: دشمنان اکنون برای کشورما و برای تفرقه بین مسئولان ما برنامه های ویژه ای دارند.

پارسامنش با بیان اینکه وحدت یک ضرورت در کشورمان است، ابراز کرد: در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص موضوعات جاری کشور نیز به پرهیز اختلافات چه موجه و چه غیرموجه، ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه ضروری است که همه مسئولان حول محور امام جامعه و رهبر انقلاب، اجماع و وحدت داشته باشند و نگذارند دشمنان ما با ایجاد تفرقه بین مردم، به اهداف شان برسند، افزود: وحدت ضرورتی بی بدیل است.

رئیس دادگستری شاهرود با بیان اینکه دستگاه قضایی باید جایگاه الهی و مهم خود را بداند، گفت: خداوند این جایگاه را جز به اولیا و اوصیا اهدا نکرده است.

پارسامنش با بیان اینکه کار در منصب قضاوت بسیار اهمیت دارد، ابراز کرد: دستگاه قضایی در این هفته با شهدا پیمان می بندد که از خون شهدا پاسداری و به مردم خدمت نماید.

کد مطلب 6868075

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