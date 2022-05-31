محدوده مجوز معادن در شاهرود رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مطهری نسب عصر سه‌شنبه در پایان بازدید یک روزه از روستاهای دهستان طرود در جنوب شهرستان شاهرود به میزبانی مسجد جامع این روستا، تاکید کرد: رعایت محدوده مجوز داده شده برای عملیات استخراج معدن از جمله مسائل الزامی و مورد تاکید دستگاه قضائی شهرستان است.

وی افزود: متأسفانه برخی معادن به این مهم توجه ندارند و گاهی سهم مردم منطقه فقط آلایندگی و غبار است در صورتی که توجه به آبادانی و رفع محرومیت منطقه به نفع خود معادن نیز محسوب می‌شود.

رئیس دادگستری شاهرود با اشاره به بر ضرورت حفظ حقوق مرتع داران توسط معادن، تاکید کرد: اهتمام معادن به اختصاص سهم یک درصدی درآمد خود برای منطقه طرود از دیگر تأکیدات ما در این زمینه است.

مطهری نسب در ادامه بهره‌مندی مردم منطقه طرود از وجود این معادن را بسیار حداقلی عنوان نمود و خواستار توجه بیشتر صاحبان معادن به آبادانی و بهره‌مندی مردم خطه کویری طرود از وجود این معادن شد.

رضی پارسامنش دادستان شاهرود نیز در سخنانی اختصاص درآمد یک درصدی را در راستای تکالیف قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مورد تاکید قرار داد و گفت: نظارت دستگاه‌های مسئول برای تخصیص این مبالغ الزامی است.