اختلاف افکنی شگرد همیشگی دشمنان/ وحدت بین مردم حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه دشمن طی چهل سال گذشته بارها از شگردهای مختلف کوشید تا بتواند به اقتدار گذشته خود باز گردد، ابراز داشت: خوشبختانه به برکت انقلاب و خون شهدا، هوشیاری مردم و وحدت، دشمن تاکنون نتوانسته به اهداف شوم خود دست یابد.

وی با اشاره به اینکه دشمن می‌داند که تنها راه دست یافتن به جایگاه قبلی خود ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی است، افزود: اختلاف بین شیعیان، قومیت‌ها، نژادها، احزاب و دیگر مذاهب از مواردی که دشمن به شدت روی آن برنامه‌ریزی دارد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه تکیه بر اصل وحدت و پیروی از رهبر معظم انقلاب تنها راه گذر از این توطئه‌ها است، ابراز داشت: برای اثبات این موضوع می‌توان دوران جنگ را یادآور شد که فقط حفظ وحدت توانست ما را در کنار هم نگه دارد و اجازه ندهد وجبی از خاک ایران به دشمن تقدیم شود.

امینی در ادامه تصریح کرد: در دوران جنگ برای حفظ امنیت کشور شهدای زیادی از اقلیت‌ها، مذاهب، قومیت‌ها و نژادهای مختلف تقدیم وطن شد و همین وحدت کافی بود تا دشمن نتواند در مسیر رسیدن به خواسته‌های خود موفق شود.

وی افزود: امروز نیز در این برهه حساس کنونی، این تئوری وحدت دوران دفاع مقدس باید توسط دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و فرهیختگان مکتوب و به درستی به آیندگان انتقال پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری پنجمین جشنواره جهانی جایزه علمی و بین‌المللی مصطفی (ص)، اقدامات شایسته سربازان گمنام امام زمان در دفع فتنه‌ها، رصد امنیت، تحرکات بین آذربایجان و ارمنستان، سفر بشار اسد به چین و هفته وحدت دیگر مواردی بود که از تریبون این هفته نماز جمعه شاهرود مطرح شد.