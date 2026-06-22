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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

فاکتورهای کاغذی از ابتدای ۱۴۰۵ فاقد اعتبار شدند

فاکتورهای کاغذی از ابتدای ۱۴۰۵ فاقد اعتبار شدند

ورامین- رئیس اتاق اصناف ورامین با اشاره به الزامات جدید نظام مالیاتی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ فاکتورهای کاغذی فاقد اعتبار شدند و اصناف باید از صورت‌حساب الکترونیکی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فرجی، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست خبری به مناسبت روز ملی اصناف، با اشاره به تغییرات پیش‌روی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ فاکتورهای کاغذی از اعتبار خارج شده و تمامی فعالان صنفی و اشخاص حقوقی ملزم به استفاده از صورت‌حساب‌های الکترونیکی خواهند بود.

وی افزود: اصناف باید برای اتصال به سامانه‌های مربوطه و اجرای کامل فرآیندهای الکترونیکی از هم‌اکنون برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف ورامین تأکید کرد: عدم رعایت این الزامات می‌تواند منجر به اعمال جرایم مالیاتی برای واحدهای صنفی و شرکت‌ها شود.

فرجی در ادامه به برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره امور مالیاتی، بهداشت و اماکن اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات مرتبط با صدور پروانه کسب و فرآیندهای اداری واحدهای صنفی در این جلسات پیگیری و رفع شده است.

وی همچنین از اجرای تفاهم‌نامه همکاری با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل دسترسی اصناف به تسهیلات کم‌کارمزد و حمایت از فعالان اقتصادی اجرایی شده است.

رئیس اتاق اصناف ورامین با اشاره به نقش اصناف در تأمین نیازهای عمومی و حفظ ثبات بازار در شرایط مختلف، خاطرنشان کرد: تصمیمات صنفی در شهرستان با مشارکت اتحادیه‌ها اتخاذ می‌شود و این رویکرد در کاهش مشکلات صنفی مؤثر بوده است.

فرجی در پایان بر تداوم حمایت و نظارت بر واحدهای صنفی در چارچوب قانون نظام صنفی تأکید کرد.

کد مطلب 6868185

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