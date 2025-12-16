حسین طاهرمحمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دومین نشست هماندیشی اتاقهای اصناف شهرستانهای استان تهران در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این نشستها به همت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها و بهصورت ادواری در محل اتاقهای اصناف شهرستانهای استان برگزار میشود.
وی افزود: در این جلسات، مهمترین مسائل، مشکلات و دغدغههای جامعه صنفی مطرح و پیرامون آنها تبادل نظر صورت میگیرد و علاوه بر احصای چالشها، راهکارهای برونرفت از مشکلات نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
طاهرمحمدی با تأکید بر اهمیت همافزایی و همفکری میان فعالان صنفی تصریح کرد: تشریک مساعی و تبادل نظر میان اتاقهای اصناف، موجب تسریع در حلوفصل بسیاری از مسائل میشود و هدف اصلی، تسهیل فضای کسبوکار فعالان اقتصادی و ارتقای سطح تشکلهای صنفی در شهرستانهای استان تهران است.
دبیر شورای اتاقهای اصناف استان تهران در ادامه با اشاره به نظارتهای ویژه شب یلدا اظهار کرد: در آستانه شب یلدا، اتاقهای اصناف با بهرهگیری از ظرفیت اتحادیههای صنفی و تیمهای بازرسی، به همراه واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف شهرستانها، نظارت کامل و مستمری بر واحدهای صنفی بهویژه در حوزه کالاهای پرتقاضا از جمله میوه و آجیل اعمال میکنند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه از نظر تأمین و عرضه کالا، هیچگونه کمبودی در سطح شهرستانها وجود ندارد و قیمتها نیز متناسب بوده و کالاها با کیفیتهای متنوع و نرخهای متعارف، متناسب با نیاز و توان مصرفکنندگان، در اختیار مردم قرار دارد.
