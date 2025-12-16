  1. استانها
دبیر شورای اتاق‌های اصناف تهران:کمبودی در تأمین کالاهای شب یلدا نداریم

ورامین- دبیر شورای اتاق‌های اصناف استان تهران، با اشاره به تشدید نظارت‌های صنفی در آستانه شب یلدا اعلام کرد: هیچ‌گونه کمبودی در تأمین و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در شهرستان‌های استان نیست.

حسین طاهرمحمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان تهران در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این نشست‌ها به همت رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و به‌صورت ادواری در محل اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جلسات، مهم‌ترین مسائل، مشکلات و دغدغه‌های جامعه صنفی مطرح و پیرامون آن‌ها تبادل نظر صورت می‌گیرد و علاوه بر احصای چالش‌ها، راهکارهای برون‌رفت از مشکلات نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طاهرمحمدی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و همفکری میان فعالان صنفی تصریح کرد: تشریک مساعی و تبادل نظر میان اتاق‌های اصناف، موجب تسریع در حل‌وفصل بسیاری از مسائل می‌شود و هدف اصلی، تسهیل فضای کسب‌وکار فعالان اقتصادی و ارتقای سطح تشکل‌های صنفی در شهرستان‌های استان تهران است.

دبیر شورای اتاق‌های اصناف استان تهران در ادامه با اشاره به نظارت‌های ویژه شب یلدا اظهار کرد: در آستانه شب یلدا، اتاق‌های اصناف با بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه‌های صنفی و تیم‌های بازرسی، به همراه واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، نظارت کامل و مستمری بر واحدهای صنفی به‌ویژه در حوزه کالاهای پرتقاضا از جمله میوه و آجیل اعمال می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه از نظر تأمین و عرضه کالا، هیچ‌گونه کمبودی در سطح شهرستان‌ها وجود ندارد و قیمت‌ها نیز متناسب بوده و کالاها با کیفیت‌های متنوع و نرخ‌های متعارف، متناسب با نیاز و توان مصرف‌کنندگان، در اختیار مردم قرار دارد.

