رایزنی تلفنی شیبانی با نخست وزیر لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه تلفنی با نواف سلام نخست وزیر لبنان گفتگو کرد.
در این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه و در راس آن تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه رایزنی صورت گرفت.
الشیبانی و نواف سلام در این تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه میان دو کشور و راههای توسعه آن و تقویت همکاری مشترک در زمینههای مختلف که به منافع دو ملت خدمت میکند، رایزنی کردند.
وزیر خارجه سوریه و نخست وزیر لبنان در ادامه بر حمایت از حاکمیت لبنان و ثبات آن تاکید کردند.
الشیبانی نیز به ایستادگی سوریه در کنار لبنان اشاره کرد.
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