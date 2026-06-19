به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در مصاحبه با وبگاه آکسیوس اعلام کرد: رابطه من با نتانیاهو خوب است، اما باید او را کنترل کنم.

رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به نقض آتش بس با ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، ادعا کرد: اگر مداخله من نبود، اسرائیل نابود می‌شد. من می‌توانم جلوی حمله اسرائیل به لبنان را بگیرم؛ آنها به من احترام می‌گذارند و هر چه بگویم انجام می‌دهند!

دونالد ترامپ سپس اضافه کرد: باید نتانیاهو را کمی عاقل نگه داریم.

این در حالیست که وی پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گفته بود: وی گاهی بیش از حد شتاب‌زده عمل می‌کند.

مجری از ترامپ پرسید: در آغاز درگیری صحبت از این کردید که فقط تسلیم بی قید و شرط از ایران می‌خواهید اما این یادداشت تفاهم شبیه تسلیم بی قید و شرط به نظر نمی‌رسد.

رئیس جمهور آمریکا که از این سئوال شوکه زده شده بود، تنها گفت: به گمان من، است!

اظهارات ترامپ درحالیست که اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر در مصاحبه با کانال ۱۴، بر ادامه حضور نظامی این رژیم در مناطق اشغالی لبنان، سوریه و غزه تأکید کرد و گستاخانه ادعا کرد که هیچ طرفی نمی‌تواند برای اسرائیل تعیین تکلیف کند!