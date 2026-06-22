به گزارش خبرنگار مهر، علی داودی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان آمل که در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی، مسائل مربوط به نیروی انسانی و برخی چالش‌های نظارتی گفت: با وجود محدودیت‌های اقتصادی موجود، اجرای پروژه‌های شهری متوقف نخواهد شد و تلاش می‌کنیم طرح‌ها طبق برنامه به سرانجام برسند.

شهردار آمل با اشاره به وضعیت درآمدی شهرداری‌ها اظهار کرد: شرایط اقتصادی حاکم بر کشور باعث شده شهرداری‌ها نیز با تنگناهای مالی روبه‌رو شوند، با این حال مسئولیت ما تکمیل پروژه‌ها و ارائه خدمات به شهروندان است. پروژه خیابان امام‌رضا و طرح هزارسنگر نیز با وجود برخی تأخیرها در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود در تابستان امسال به مراحل پایانی برسد.

وی همچنین درباره طرح ساماندهی بستر رودخانه هراز افزود: برای این پروژه یک بسته سرمایه‌گذاری با ارزشی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. هرچند به دلیل شرایط خاص کشور اجرای آن با وقفه مواجه شد، اما این سرمایه‌گذاری همچنان پابرجاست و امیدواریم با همراهی استانداری و دستگاه‌های مرتبط، زمینه آغاز پروژه و ایجاد تحرک اقتصادی در شهر فراهم شود.

داودی با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی نیازمند همدلی و همکاری هستیم. پرداختن به حاشیه‌ها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند و تمرکز ما باید بر خدمت‌رسانی باشد. البته از نقدهای منصفانه استقبال می‌کنیم و آن را به بهبود عملکرد مجموعه کمک‌کننده می‌دانیم.

شهردار آمل در ادامه به کمبود نیرو در حوزه خدمات شهری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد نیروهای فعال حتی به سطح زمان تحویل شهرداری نیز نرسیده و برای ارائه خدمات مطلوب حداقل به ۴۰ تا ۵۰ پاکبان دیگر نیاز داریم. از سوی دیگر ممنوعیت استفاده از نیروهای غیررسمی برای جمع‌آوری زباله فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است.

وی افزود: در حوزه رفاهی تلاش کرده‌ایم فاصله میان کارکنان رسمی و نیروهای شرکتی کاهش یابد. اگر هر یک از کارکنان احساس کند حقی از او تضییع شده، آمادگی بررسی و رسیدگی به موضوع وجود دارد.

داودی درباره مسائل مطرح‌شده پیرامون پروژه پل دوازده چشمه و حساسیت‌های مربوط به میراث فرهنگی نیز گفت: برخی از این موضوعات جنبه تخصصی دارد و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در اختیار کمیته‌های فنی میراث فرهنگی است. شهرداری در این زمینه تابع نظر کارشناسان بوده و هر اقدامی باید با تأیید مشاوران و مراجع ذی‌ربط انجام شود.

شهردار آمل با اشاره به برخی حاشیه‌ها در فضای رسانه‌ای اظهار داشت: بخشی از این مسائل ناشی از انتشار اطلاعات نادرست است. نقد سازنده پذیرفتنی است، اما طرح اطلاعات غلط می‌تواند موجب شکل‌گیری برداشت‌های نادرست در افکار عمومی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: در زمان آغاز مسئولیت من چهار شرکت حجمی در شهرداری فعالیت داشتند و پرداخت حقوق نیروها معمولاً با یک ماه تأخیر انجام می‌شد. در سال‌های اخیر تلاش کردیم این روند اصلاح شود به‌طوری که حقوق نیروهای شرکتی تا پایان اسفند تسویه شود و در حال حاضر حتی پرداختی این نیروها زودتر از کارکنان رسمی انجام می‌شود.